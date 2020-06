Nina Moric | I nuovi tatuaggi che raccontano una rinascita personale

Nina Moric ha mostrato i suoi nuovi tatuaggi in una storia di Instagram: ecco perché prendere spunto da lei per la nostra prossima idea tattoo.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Nina Moric, a prescindere dalle difficoltà emotive relative alla pandemia e alla quarantena.

La modella croata è stata coinvolta in un’ennesima vicenda di gossip che vede come altri attori Luigi Favoloso, ex della Moric, ed Elena Morali, nuova fiamma di Favoloso.

Nei mesi precedenti, inoltre, Nina aveva accusato Favoloso di violenze domestiche e minacce non soltanto ai suoi danni ma anche ai danni del figlio Carlos, che si è trovato a essere testimone di uno scontro fisico tra Nina e Luigi e anche a essere colpito da Favoloso (almeno secondo la ricostruzione della Moric).

Da sempre appassionata di tatuaggi, la modella ha deciso di tatuare il braccio destro (dalla spalla al gomito) appena finito il lockdown e ha spiegato dettagliatamente, in una storia di Instagram, perché ha scelto un certo gruppo di soggetti e che cosa rappresenta ognuno di essi.

La rinascita di Nina Moric passa anche dai nuovi tatuaggi

I tatuaggi di Nina Moric non sono particolarmente delicati o “femminili”. Al contrario, la modella predilige tatuaggi in bianco e nero, preferibilmente molto vistosi e di grandi dimensioni.

Anche quello che ha scelto di far eseguire sul suo braccio destro risponde a questi canoni e l’inchiostro è tanto da aver reso piuttosto difficile riprendere e fotografare il tattoo per mostrarlo ai follower.

Ad ogni modo, la modella ha spiegato che il tatuaggio si compone di tre elementi combinati tra loro in verticale.

Il primo elemento, molto grande e scuro rispetto agli altri, è una testa di cobra. “Il serpente rappresenta un nuovo inizio, una rinascita e una nuova vita, sicuramente migliore … speriamo!” ha detto Nina.

La connessione tra il serpente e il cambiamento, soprattutto a livello esistenziale, è da sempre molto profonda. Il motivo per cui questo rettile è associato all’idea di “cambiare vita” deriva dalla sua capacità di cambiare pelle periodicamente.

Il cobra in particolare è associato alla figura del Faraone (che portava un cobra reale sulla corona), quindi alla dignità e alla forza di un individuo.

Il secondo elemento, di cui si vedono soltanto la parte inferiore del viso e le mani, è una donna. Le labbra della donna rappresentata sul braccio di Nina sono identiche a quelle della modella, quindi non è affatto difficile intuire che sia un ritratto.

Tra le mani della donna c’è una Luna piena, a rappresentare la forza magica femminile. La connessione tra la Luna e l’essere femminile deriva dal fatto che il ciclo lunare e il ciclo mestruale durano entrambi 28 giorni. Alla Luna inoltre è sempre stata associato i potere magico delle streghe, che operano i loro riti prevalentemente di notte.

I simboli di rinnovamento e rinascita scelti dalla Moric possono essere presi a ispirazione per un nuovo tattoo post Coronavirus: la realizzazione di un tatuaggio, infatti, è sempre legata a un momento di passaggio nella vita di un individuo e molto spesso indica un ostacolo superato oppure un traguardo raggiunto.