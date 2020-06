Luca Argentero e Cristina Marino, felici su Instagram con la figlia Nina Speranza: lei, in forma smagliante, stupisce tutti.

Bellissimi, felicissimi e super innamorati della loro splendida famiglia. Luca Argentero, Cristina Marino e la piccola Nina Speranza condividono la loro gioia con i fans pubblicando due foto su Instagram dalle quali traspare il momento magico che stanno vivendo. Due scatti in cui Cristina Marino stupisce anche per la splendida forma che sfoggia due settimane dopo il parto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cristina Marino ha partorito | Luca Argentero papà di Nina Speranza

Luca Argentero e Cristina Marino con la figlia Nina Speranza: boom di like e commenti

“Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore”, scrive Luca Argentero pubblicando le due foto in cui esprime tutta la sua felicità. Stesse foto condivise anche da Cristina Marino che, tuttavia, sceglie l’inglese per esprimere lo stesso concetto. Nelle foto, la Marino, esattamente come ha fatto Beatrice Valli, sfoggia un fisico in perfetta forma, dopo sole due settimane dalla nascita della piccola Nina Speranza che ha fatto capire molte cose al neo papà Luca Argentero.



SULLO STESSO ARGOMENTO: Cristina Marino e Luca Argentero | Confessioni: bimba e gelosie

La Marino, inoltre, in una serie di storie pubbliate su Instagram, ha rassicurato i fans facendo sapere di stare bene così come la bbambina.

“Sto benissimo, la bimba sta benissimo. Ho solo deciso di dedicare questi primi giorni solo alla mia famiglia. Ho fatto un piccolo stop. Insomma, stiamo tutti bene, volevo aggiornarvi”, dice Cristina che saluta tutti i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram •Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore• @cristina__marino Un post condiviso da @ lucaargentero in data: 4 Giu 2020 alle ore 3:18 PDT

Tantissimi i like e i commenti ricevuti dall’attore sia da parte dei fans, che di amici e colleghi, felici di vederlo al settimo cielo per la splendida avventura che ha appena cominciato a vivere con la compagna. Nina Speranza, dunque, ha già fatto perdere la testa ai genitori.