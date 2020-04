Cristina Marino e Luca Argentero, durante una diretta Instagram, rispondono alle domande dei fans: confessioni sulla bimba e sul rapporto di coppia.

Bellissimi, innamoratissimi e felici, Cristina Marino e Luca Argentero hanno regalato ai fans una diretta su Instagram. Alle 10mila persone collegate, l’attore e la sua bellissima compagna, in attesa di una bambina, hanno svelato i segreti della loro unione raccontando anche pregi e difetti l’uno dell’altra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello pilotato dagli autori? Luca Argentero fa chiarezza

Cristina Marino e Luca Argentero: “lui è gelosissimo, fa scenate senza senso. Il nome della bimba non lo diciamo”

Cristina Marino e Luca Argentero diventeranno presto genitori per la prima volta. Tra poche settimane, infatti, Cristina metterà al mondo una bimba di cui, però, non hanno ancora svelato il nome. La coppia, dalla loro casa in campagna dove stanno trascorrendo la quarantena, hanno raccontato qualche segreto della loro unione ai fans. Cristina ha confessato di essere migliorata da quando è fidanzata con Luca che è “una persona che sa amare tutte le persone a cui tiene”, ha spiegato la Marino.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Beatrice Valli | Parto vicino | “Devo fare degli accertamenti”

Cristina e Luca, poi, hanno confessato di essere entrambi gelosi. “Lui è gelosissimo, anche più di me e fa delle scenate senza senso”, ha confessato Cristina che, però, ha chiarito di non essere affatto gelosa delle scene più intime che Argentero gira sul set dove tutto accade di fronte a circa cinquanta persone. Cristina, inoltre, ha svelato che Luca è molto permaloso mentre Argentero ha svelato che il difetto della compagna è la non diplomazia. “Non conosce il dono della diplomazia, parla di getto e alcune volte a sproposito”, ha spiegato l’attore che è stato recentemente ospite a Storie Italiane gelando Eleonora Daniele.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Luca Argentero e il suo gesto a favore della Protezione Civile

Argentero, poi, parlando sempre della compagna, ha aggiunto: “lei è il sole, è una fonte di energia positiva”.

Infine, Cristina ha confessato di aver messo su 9 kg durante la gravidanza mentre Argentero che il 12 aprile ha compiuto 42 anni, ha confessato di aver festeggiato serenamente a casa con due torte di compleanno preparate dalla compgna.