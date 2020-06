Dieta libera tutti i vantaggi | un regime alimentare completo e ricco

Liberi di dimagrire senza fatica e senza troppi sacrifici: è il risultato della dieta libera, un regime alimentare semplice e pratico

La dieta libera ci permetterà in poco tempo di passare dalla taglia 46 alla taglia 42 senza troppa fatica anche se non possiamo pensare di non fare sacrifici.

Vediamo i vantaggi di questa dieta. Il primo è che si tratta di un regime equilibrato con diversi alimenti che ci permettono in questo modo di non avere delle carenze nutrizionali.

Secondo vantaggio è che in ogni pietanza troveremo farinacei anche se vengono privilegiati quelli integrali.

Si tratta di un regime alimentare che si basa sulla dieta mediterranea e sulla piramide alimentare dove protagonisti solo olio, pesce e frutta e verdura di stagione. UE ultimo vantaggio importante è che si tratta di una dieta semplice da fare

Dieta libera, il programma del menù settimanale

Lunedì

Colazione: una tazzina di caffè o una tazza di the accompagnati da 4 fette biscottate.

Come spuntino sia prima di pranzo che di cena 1 frutto o 1 noce o una mandorla. Pranzo: frittata accompagnata da insalata mista e 1 fetta di pane. Cena: pasta integrale con zucchine (80 grammi), ceci o fagioli con 1 cucchiaio di olio.

Martedì

Colazione: latte parzialmente scremato o vegetale con cereali. Per lo spuntino rimane invariato. Pranzo: bresaola con insalata mista e 1 fetta di pane. Cena: riso con verdure cotte al vapore.

Mercoledì

Colazione: yogurt con un cucchiaio di cerali. Pranzo: insalata di pollo accompagnata da insalata mista e 1 fetta di pane Cena: cous cous con pesce e zucchine

Giovedì

Colazione: torniamo al caffè o te e 3 fette biscottate. Pranzo: mozzarella con pomodori e 1 fetta do pane. Cena: salmone cotto al vapore con insalata e 1 fetta di pane

Venerdì

Colazione: latte vegetale con 4 biscotti meglio se integrali. Pranzo: insalata di fagiolini e patate. Cena: Arista di maiale con verdure a scelta

Sabato

Colazione: 1 yogurt con fette biscottate integrali. Pranzo: riso con zucchine e bresaola. Cena: sogliola al vapore con patata al vapore e insalata.

Domenica

Colazione: the o caffe con fette biscottate. Pranzo: riso venere con gamberi e scorza di limone. Cena: insalata mista con feta e crostini.