Belen Rodriguez e Stefano De Martino crisi: il rapporto con Iannone

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi da qualche tempo e lei è stata avvistata con Andrea Iannone. Dopo le precisazioni della conduttrice di Tu sì que vales in merito al suo rapporto con l’ex, arriva anche la precisazione del pilota.

Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro della cronaca rosa a causa della seconda crisi che ha colpito il suo rapporto con Stefano De Martino. Nelle scorse settimane, giusto per non farsi mancare nulla, è stata beccata con il suo ex fidanzato Andrea Iannone e sul web hanno subito ipotizzato ci fosse stato un ritorno di fiamma tra i due. Ritorno subito smentito dalla modella sul suo profilo Instagram.

Il settimanale Oggi ha voluto fare chiarezza e ha raggiunto prima il pilota e dopo ha indagato attraverso fonti vicine a lui che hanno rivolato maggiori dettagli su quell’incontro e sul suo rapporto con la modella.

“Gli amici di Andrea ci hanno confermato che la cena con Belen è stata frutto di un incontro del tutto casuale ed innocente” riporta il settimanale che si è anche sbilanciato sulle cause della crisi tra la conduttrice e Stefano De Martino. “Andrea ora occupa una posizione periferica nella vita di Belen” rassicurano gli amici del pilota.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone dopo la crisi con De Martino è rimasto uguale a quello che avevano fino a qualche mese fa. Tra i due non c’è nessun ritorno di fiamma.

Andrea Iannone glissa su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Non è il mio mondo”

Andrea Iannone, come anticipato, è stato raggiunto dal noto settimanale, che gli ha prontamente chiesto del suo incontro con Belen Rodriguez degli scorsi giorni. Il pilota ha glissato sull’argomento in questione, affermando che questo non è il suo mondo, quello del gossip, ma che preferisce parlare dello sport che pratica.

“Onestamente non mi piace parlare di gossip, voglio concentrarmi sulla moto, sullo sport e il mio lavoro” ha chiarito Andrea Iannone su Belen, che di recente è finito al centro di un’altra polemica. “Sono pienamente consapevole che quando raggiungo Milano sono seguito dai paparazzi, ma ci tengo a precisare che questo non è il mio mondo” ha aggiunto il pilota, facendo intendere di non voler parlare della sua vita privata.

Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non c’è assolutamente nulla. La conduttrice, come noto, è alle prese con la crisi con Stefano De Martino e non ha occhi per nessuno se non per la sua famiglia.