Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovi retroscena sulla crisi: il settimanale Chi svela i motivi che avrebbero portato i due ad allontanarsi.

Nuovi retroscena sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A riportarli è il settimanale Chi che, nel numero in edicola, descrive quelli che potrebbero essere i motivi che avrebbero contribuito ad allontanare Belen e Stefano, ad oggi, sempre più lontani.

La Rodriguez, infatti, continua a stare a Milano con il figlio Santiago, i genitori, il fratello Jeremias e gli amici mentre Stefano è ancora a Napoli dove sta lavorando a Made in Sud che tornerà presto in onda su Raidue.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, retroscena sulla crisi: “divisi da visioni diverse”

Cos’è successo tra Belen e Stefano ad un anno dal romantico ritorno di fiamma che ha fatto sognare tutti i fans? Dopo le prime parole di De Martino che non è sceso nei dettagli preferendo tenere privato quell’aspetto della sua vita, il settimanale Chi pubblica nuovi dettagli sul periodo difficile che stanno attraversando la showgirl argentina e il conduttore napoletano.

“Belen e Stefano sono divisi da visioni diverse, aggrappati a concezioni della vita che non collimano più. Tante volte si sono allontanati e altrettante si sono ripresi. Questa crisi è dura, aggravata dalle scorie della quarantena“, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ad allontanare la showgirl e l’ex ballerino di Amici, dunque, sono state le diversi visioni di vita? Belen e De Martino cominciano ad avere diverse priorità? Stefano è sempre più concentrato sul lavoro. Dopo il passaggio in Rai, continua ad essere impegnato nella conduzione di diversi programmi.

E Belen? La showgirl, in attesa di poter tornare in tv, continua a realizzare servizi fotografici e a dedicarsi ai suoi affetti, in primis al figlio Santiago con cui ha trascorso il recente weekend insieme all’amico Mattio Ferrari.