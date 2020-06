Belen e Mattia Ferrari, chi è l’amico della Rodriguez? Che rapporto ha con la showgirl.? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Belen Rodriguez sta trascorrendo le sue giornate in compagnia del figlio Santiago e dell’amico Mattia Ferrari che la sta aiutando a superare quello che la showgirl ha definito un momento difficile, ma chi è Mattia Ferrari? Quale rapporto ha con la showgirl argentina? Andiamo a scoprire tutto.

Mattia Ferrari: ecco chi è l’amico di Belen Rodriguez

Belen e Stefano De Martino stanno attraversando un momento difficile come ha raccontato la Rodriguez in un video pubblicato su Instagram. La showgirl sta reagendo distraendosi in compagnia dell’amico Mattia Ferrari che, a sua volta, si diverte a giocare anche con Santiago come ha mostrato la Rodriguez nelle storie di Instagram pubblicate qualche giorno fa. Ma chi è davvero Mattia Ferrari?

A svelare chi è Mattia Ferrari a cui Belen è legata da un forte legame di amicizia è Fanpage. Mattia Ferrari ha 28 anni ed è considerato “uno dei nomi più influenti nel campo della comunicazione e del marketing digitale, soprattutto in fatto di moda”.

E’ proprietario e fondatore dell’agenzia di comunicazione digitale Arnold Creative Communications. Ha collaborato con importanti brand come Bulgari, Moschino, Versace, Chopard, Ermanno Scervino, H&M, Zading&Voltaire e Messika. A Vogue, parlando di se stesso si è definito come “colui che usa la mente per esprimere le sue idee, la sua creatività e il suo messaggio”.



La Rodriguez e Mattia Ferrari sono legati da una profonda amicizia. Negli ultimi giorni, i due hanno trascorso molto tempo insieme e Mattia è apparso in tantissime storie della showgirl improvvisando anche dei balletti con Santiago. Mattia Ferrari, dunque, è un vero amico per Belen che nelle scorse ore ha anche ricevuto l’affettuoso messaggio di una cara amica.