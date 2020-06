Pelle secca | rimedi naturali efficaci per contrastarla

Ricordate di non trascurare mai la beauty routine, la mancanza di ciò rende la pelle secca e disidratata. È necessario prendersene cura sempre, anche seguire una corretta alimentazione e bere almeno 2 litri al giorno.

Scegliete i cosmetici giusti, soprattutto con ingredienti naturali e biologici, senza parabeni e siliconi, che a lungo andare possono solo danneggiare la pelle. Ecco i rimedi naturali efficaci da seguire a casa.

1- Maschera per il viso alla banana: una maschera nutriente è perfetta per rendere la pelle liscia e morbida, basta una volta a settimana. Tagliate a pezzi la banana, mettetela in una ciotola e con una forchetta riducetela a purea. Aggiungete un cucchiaino di olio di oliva, che va a nutrire in profondità la pelle, unite un cucchiaino di yogurt bianco intero, che idrata e illumina la pelle. Applicate la maschera ottenuta sul viso bene idratato e lasciate agire per 10 minuti, poi sciacquate con l’acqua tiepida.

2- Oli vegetali: preparate un mix di oli che sono ricchi in vitamine, minerali e acidi grassi essenziali. Infatti idratano la pelle in profondità e la rendono più elastica. In una ciotolina, mettete 20 g di olio di mandorle dolci e 30 g di olio di argan, ricco di vitamina E un antiossidante. Applicate poche gocce sulla pelle del viso e del corpo, leggermente bagnata, dopo aver fatto la doccia o un bagno rilassante. Praticate dei massaggi delicatamente e fino a quando il prodotto non si assorbe bene, noterete subito la pelle liscia e morbida.

3- Olii essenziali: senza generalizzare, ogni pelle del viso ha bisogno del suo olio essenziale, basta mettere in una ciotola 12 gocce di olio essenziale in ogni 50 ml di crema. In caso di pelle secca con arrossamenti e screpolature, è consigliato l’olio di lavanda, camomilla ed elicriso.

4- Applicare sempre una crema idratante con ingredienti naturali: infatti, questi penetrano in profondità, la vostra pelle sarà nutrita, idratata e morbida al tatto. Gli ingredienti presenti nelle creme idratanti devono essere:

olio di germe di grano

burro di cacao

olio di jojoba

burro di karité

olio d’oliva

olio di argan

acido ialuronico

olio di avocado

olio di mandorle dolci

estratto di calendula

5- Lozione lenitiva all’aloe: provate a preparare una crema a base di aloe vera, un ingrediente alleato per la pelle secca e screpolata. Infatti l’aloe vera ha un azione cicatrizzante, idratante e rigenerante. In una ciotola mettete 45 g di gel di aloe vera e 20 g di olio di calendula, poi aggiungete 6 gocce di olio essenziale di camomilla e 6 gocce di olio essenziale di lavanda. Quest’ultima infatti ha un azione antinfiammatoria e lenitiva. Dopo aver mescolato bene il tutto applicate su viso e corpo, più volte al giorno. Potete conservare il prodotto in frigorifero per un paio di mesi.

6- Bagno rilassante: idratarsi è davvero importante, prima di applicare la crema, è opportuno lavarsi o sotto la doccia o con un bel bagno rilassante. Non utilizzate mai acqua troppo calda, perchè contribuisce a seccare la pelle ulteriormente.

7- Scrub al cocco: il cocco ammorbidisce ed idrata la pelle in profondità, mescolate 5 cucchiai di zucchero, 5 di cacao in polvere, un cucchiaio di miele e uno di olio di mandorle. Applicate sul corpo e lasciate agire per 10 minuti, poi procedete al risciacquo, noterete subito la pelle morbida e vellutata.

8- Scrub al miele: il miele è un ingrediente perfetto per idratare la pelle secca e sensibile, basta applicarlo puro alla pelle. Lasciate agire per 10 minuti e poi procedete con il risciacquo con acqua tiepida.

9- Scrub con miele, olio di avocado e zucchero: va ad eliminare le cellule morte della pelle e non solo va a nutrire in profondità. Questo scrub è ricco di sostanze antiossidanti, emollienti e tonificanti, infatti dopo diverse applicazioni noterete la differenza. In una ciotola, mettete 3 cucchiai di olio di avocado, con proprietà nutrienti ed elasticizzanti e 1 cucchiaio di miele. Aggiungete circa 3 cucchiai di zucchero di canna e con una spatola, mescolate bene, applicate sulla pelle e massaggiate delicatamente. Risciacquate, ripetete dopo una settimana.