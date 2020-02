Olio di argan | un elisir di bellezza per la pelle

L’ olio di Argan è un olio vegetale perfetto per curare la pelle del viso e del corpo, grazie alle proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie. Scopriamo.

L’olio di argan è un olio vegetale molto utilizzato, è tra io più rari e preziosi oli esistenti al mondo.

L’argan, o argania, è un albero endemico, cioè cresce spontaneamente in Marocco, dai frutti si produce un olio, che possiede strepitose proprietà, infatti è utilizzato per molti rimedi naturali di bellezza.

Veniva già utilizzato nell’antichità, scopriamo le proprietà e i benefici di questo olio.

Olio di argan: proprietà e benefici

L’olio di argan contiene acidi grassi, tra cui quelli Omega 3 e Omega 6, la vitamina E e la vitamina A, molto utili in quanto prevengono l’invecchiamento della pelle.

E’ un olio vegetale molto utile soprattutto per le persone che hanno la pelle disidratata, in quanto riesce ad idratare tutti gli strati della pelle, questo grazie alle sue proprietà:

emollienti

nutritive

rigeneranti

Le donne mature possono utilizzarlo perchè l’olio di argan aiuta a produrre collagene prevenendo così la formazione delle rughe.

Esaminiamo in dettaglio le proprietà.

Antiossidante : perchè contiene la vitamina E ed altri principi attivi, se utilizzato insieme ad altre sostanze, si può trattare l’invecchiamento cellulare.

: perchè contiene la vitamina E ed altri principi attivi, se utilizzato insieme ad altre sostanze, si può trattare l’invecchiamento cellulare. Attiva il collagene: ripara i tessuti del corpo, perchè va ad attivare la produzione di collagene, consigliate per le donne che hanno problemi dermatologici, o pelle irritata o arrossamenti. E’ preferibile chiedere consiglio ad un medico specialista prima di utilizzarlo.

Azione idratante ed elasticizzante : molto utile per curare la pelle secca non solo del viso, ma anche del corpo e dei capelli. Inoltre l’olio di argan migliora l’elasticità dei tessuti e dona luminosità.

: molto utile per curare la pelle secca non solo del viso, ma anche del corpo e dei capelli. Inoltre l’olio di argan migliora l’elasticità dei tessuti e dona luminosità. Rilassante: provate ad utilizzarlo come olio per massaggio, magari combinato ad olio essenziale, come quello di lavanda, utile per distendere i muscoli e farvi rilassare.

Olio di argan e pelle

La pelle risulterà più idratata e morbida dopo aver utilizzato l’olio di argan vediamo come.

1- Prevenire e ridurre le rughe sul viso

L’olio di argan è un alleato preziose per la pelle delle donne, in quanto previene la formazione di rughe, basta applicarlo mattina e sera. Ecco come fare:

mettere in una bottiglia di vetro scuro, 30 millilitri di olio di argan e poi aggiungete 8 gocce di olio essenziale di rosa e 2 gocce di olio essenziale di geranio;

agitate energicamente, in modo da amalgamare il tutto;

fate riposare per almeno 12 ore;

applicate poche gocce di olio sul viso la sera, prima di andare a dormire

L’olio in bottiglia si può conservare per circa tre mesi, lontano da fonti di calore e luce diretta.

2 – Trattare l’acne

L’acne è fastidiosa a tutti, si sviluppa soprattutto in fase adolescenziale, si può prevenire la formazione di segni scuri e cicatrici applicando in questo modo l’olio:

in una ciotola, unite tra loro 15 milliltri di olio di argan, 15 millilitri di olio di Rosa mosqueta, 10 gocce di olio essenziale di lavanda e 15 gocce di olio essenziale di limone;

prima di andare a dormire la sera, applicate poche gocce sulle zone in cui è presente l’acne e massaggiate;

3- Pelle secca e screpolata sia del viso che delle mani

L’olio di argan si può sostituire alle creme idratanti che applicate di solito sul viso e sulle mani, ecco come: fate il bagno o la doccia come d’abitudine, poi spalmate l’olio di argan, in questo modo i pori si dilatano dal calore dell’acqua e di conseguenza l’olio si assorbe meglio.

Nel caso di pelle secca, screpolata e disidratata,basta applicare questa miscela:

in una bottiglia di vetro, mettete 10 millilitri di olio di argan, 10 millilitri di olio di Macadamia e 10 millilitri di olio di oliva;

aggiungete unite 15 gocce di olio essenziale di geranio e agitate leggermente;

lasciate riposare 12 ore;

applicate qualche goccia sul viso e sulle mani.

4- Per la cura del contorno occhi

Mescolate tra loro 10 milliltri di olio di argan a 10 milliltri di olio di riso;

con poche gocce di olio, picchiettate sul contorno occhi;

è consigliabile applicarlo la sera prima di andare a dormire.

Dopo averlo ripetuto più volte, noterete che le occhiaie, le rughe di espressione e borse e si noteranno meno e gli occhi risulteranno più riposati.

5- Donare tono ed elasticità alla pelle

Preparate un olio da massaggio per la pelle con 15 millitri di olio di argan e 35 millilitri di olio di Macadamia;

aggiungete 20 gocce di olio essenziale di mandarino e 10 gocce di olio essenziale di geranio;

applicate e massaggiate l’olio una volta al giorno sulla pelle umida, è importante insistere sulle zone del corpo che hanno perso tono, come le braccia e le cosce.

6- Per trattare le cicatrici

E’importante trattare le cicatrici, quelle appena formate, ecco come:

mischiate 15 millilitri di olio di argan, 15 millitri di olio di rosa mosqueta e 30 gocce di olio essenziale di elicriso,

applicate l’olio direttamente sulla cicatrice, dovete massaggiare delicatamente fino a quando non si assorbirà del tutt.

E’importante farlo due o più volte al giorno, noterete che la cicatrice diventerà sempre meno evidente, inoltre se toccherete la vostra pelle risulterà più elastica ed uniforme.