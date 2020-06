Barbara d’Urso sostituita da Signorini? Lui nega, ma spunta un retroscena

Barbara d’Urso sarà sostituita da Alfonso Signorini? Entrambi hanno negato, ma un sito diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip sembra confermare tale notizia.

Negli scorsi giorni in rete circolata la voce che Barbara d’Urso, durante l’inizio della prossima stagione televisiva, sarebbe stata sostituita da Alfonso Signorini nella conduzione del Grande Fratello e nello spazio della domenica pomeriggio.

I diretti interessati, però, hanno entrambi hanno negato, confermato che nel prossimo palinsesto televisivo non avverrà nessun cambiamento in merito alla programmazione. Fin qui nulla di male, a volte capita che in rete spuntino notizie che si rivelano essere false. Peccato che in rete sia spuntato un curioso retroscena che sembra invece confermare il contrario. Che cosa è successo?

Il sito 361 Magazine ha pubblicato la stessa notizia, che vedrebbe Barbara d’Urso sostituita da Alfonso Signorini. Fin qui nulla di male, peccato il portale sia diretto da Signorini, quindi per quale motivo pubblicare una notizia che lui stesso ha smentito? Il popolo della rete inizia a sospettare che un fondo di verità in tale sostituzione ci sia.

Alfonso Signorini nega di prendere il posto di Barbara d’Urso ma pubblica la notizia

Alfonso Signorini, come anticipato, ha smentito la notizia che lo vedrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso al Grande Fratello ed occupare anche lo spazio della domenica pomeriggio con un programma incentrato sulle dinamiche nate all’interno dei reality show che andrebbe a condurre.

Lui, come anticipato, ha smentito tale notizia in maniera ironica, notizia smentita anche da Barbara, ma il portale web da lui diretto ha pubblicato la notizia dandola per certo. Il dubbio, quindi, nasce spontaneo: questa sostituzione ci sarà o non ci sarà?

Non ci resta che attendere la pubblicazione dei prossimi palinsesti televisivi per sapere se Alfonso Signorini prenderà il posto di Barbara d’Urso o meno.