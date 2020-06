Stefano De Martino appare in tv | Belen: “perfidia”

Stefano De Martino appare in tv e il commento di Belen Rodriguez di fronte alla sua immagine conferma il periodo di crisi.

Stefano De Martino compare in tv e Belen Rodriguez si lascia andare ad un commento al vetriolo. La showgirl ha trascorso il sabato sera con l’amico Mattia Ferrari e il figlio Santiago rivedendo alcune sue esibizioni. Mentre tornava indietro nel tempo, improvvisamente, la showgirl si è ritrovata di fronte l’immagine di Stefano De Martino in tv e il commento scritto sulla storia pubblicata poi su Instagram avrebbe confermato i rapporti tesi tra i due.

Stefano De Martino nella tv di Belen, il commento al vetriolo della Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più distanti. La conferma arriverebbe da una storia pubblicata dalla showgirl argentina che ha trascorso lo scorso sabato sera con l’amico Mattia Ferrari. Mentre rivedeva alcune sue vecchie esibizioni con quest’ultimo e il figlio Santiago, è apparso De Martino in tv e la Rodriguez ha pubblicato una storia senza audio scrivendo semplicemente “perfidia”.

Una parola che non è passata inosservata agli occhi attenti dei fans che, dopo il video cui cui Belen ha confermato la crisi con Stefano, si stanno schierando dalla parte della Rodriguez.

“Stefano De Martino cornificatore seriale, è nato così, vivrà così, morirà così. Alcuni non cambieranno mai, puoi chiamarti Emma Marrone o Belen Rodriguez ma il risultato sarà sempre quello: corna“, ha scritto un utente su Twitter prendendo le difese di Belen.

Ma i commenti contro De Martino non finiscono qui. Sono tantissimi gli utenti convinti che la crisi tra i DeMartinez sia stata provocata da un atteggiamento del conduttore di Made in Sud. Stefano, nel frattempo, non commenta e Belen si gode l’amore della sua famiglia, degli amici e soprattutto del figlio Santiago di cui è follemente innamorata.