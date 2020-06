Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen Rodriguez dopo la conferma della crisi da parte della showgirl: “preferisco che la vita privata resti tale”.

Stefano De Martino rompe il silenzio e rilascia le prime dichiarazioni dopo la nuova crisi che sta vivendo con Belen Rodriguez. Il conduttore che, a breve tornerà a condurre il programma di Raidue “Made in Sud”, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni parlando per la prima volta della sua vita privata, nuovamente al centro del gossip.

SULLO STESSO ARGOMENTO: “Belen Rodriguez meriti l’amore” | Frecciatina dell’amica a De Martino?

Stefano De Martino e la crisi con Belen Rodriguez: “preferisco che la vita privata rimanga privata”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi. La showgirl argentina ha ammesso tutto in un video pubblicato su Instagram e in questi giorni sta trascorrendo il tempo con il figlio Santiago e l’amico Mattia Ferrari. Stefano, invece, dopo essere rimasto in silenzio, ha rilasciato le prime dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino | La reazione allo sfogo di Belen Rodriguez

Senza scendere nei dettagli e senza citare esplicitamente la moglie, De Martino parla della sua vita privata e della volontà di tenere privata quella parte della sua vita pur essendo consapevole del fatto che, finota, la sua vita privata e pubblica siano andate di pari passo.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“, ha dichiarato il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone | Foto e dedica all’amica | Spuntano i like di De Martino

Stefano, dunque, non vuole più far parlare di sè per la sua vita privata. L’intenzione è quello di conquistare le attenzioni dei media per il suo talento.

I fans, nel frattempo, continuano a sperare in un riavvicinamento tra Stefano e Belen che, tuttavia, oggi più che mai, appaiono davvero lontani.