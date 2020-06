Crisdi Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tutto sarebbe cominciato a gennaio tra gelosie, controlli del telefonino e guerre tra famiglie.

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe scoppiata a gennaio. A svelare ulteriori particolari del momento complicato che stanno vivendo la showgirl argentina e il conduttore napoletano è il settimanale Oggi che svela i problemi che avrebbero portato la coppia ad allonatanrsi nuovamente dopo un anno dal romantico ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: crisi scoppiata a gennaio. Gelosie e guerre tra famiglie i presunti motivi

Difficile dire cosa sia accaduto davvero tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il settimanale Chi ha parlato di divergenze di vedute mentre il settimanale Oggi aggiunge ulteriori particolari al momento difficile che sta vivendo la coppia come ha confermato la stessa Belen in un video social.

“La crisi è scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. Fonti vicine a Stefano e, quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure. E nella conseguente smania di controllo di Belen: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue“, scrive il settimanale Oggi.

Secondo il settimanale Oggi, tuttavia, la crisi sarebbe stata aggravata anche dal rapporto con le famiglie.

“C’è la guerriglia tra le famiglie d’origine: quella di Belen è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia. I De Martino sono stati, invece, esiliati“, si legge ancora su Oggi.

La crisi tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano, dunque, è diventata insanabile? La distanza, per il momento, non solo geografico, c’è. La Rodriguez, infatti, non si è mai mossa da Milano dove trascorre le sue giornate con Santiago, gli amici e la famiglia mentre De Martino è in pianta stabile a Napoli per Made in Sud.