“Michelle Hunziker incinta del quarto figlio”: Jonathan Kashanian lancia lo scoop a Detto Fatto. “Ho avuto una notizia in anteprima”.

“Michelle Hunziker è incinta del quarto figlio”: a sostenerlo è Jonathan Kashanian che, in diretta durante la puntata di Detto Fatto, la trasmissione di Raidue condotta da Bianca Guaccero, lancia lo scoop. Dopo aver lanciato la bomba, Jonathan ha poi invitato la Hunziker a smentirlo qualora l’indiscrezione da lui raccolta non sia vera.

Michelle Hunziker: nuovu rumors sulla quarta gravidanza

Non è la prima volta che si parla di una presunta, quarta gravidanza di Michelle Hunziker. Finora, tuttavia, i vari rumors sono stati smentiti. Nelle ultime ore, poi, a riportare l’attenzione sulla voglia della showgirl che ha ammesso di essere stata male per il caso Botteri, di allargare la famiglia è stato, Jonathan Kashanian.

“Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito”, ha detto l’esperto di gossip di Detto Fatto.



“Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”, ha poi aggiunto.



Sarà vero? La Hunziker, mamma di Aurora, nata dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti, e di Sole e Celeste, frutti del suo amore con Tomaso Trussardi, non ha mai nascosto di voler il quarto figlio.

In una vecchia intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, infatti, Michelle dichiarò: “Se sono incinta? Vuole la verità? Non lo so nemmeno io in questo momento! Viviamo in relax, succeda quello che deve succedere. Siamo felici della nostra famiglia e se arriva un altro bebè è il benvenuto. Se non arriva, va bene lo stesso”.

Stavolta, dunque, lo scoop lanciato a Detto Fatto, sarà vero?