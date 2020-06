Amici Speciali | The Kolors dicono no alla finale: ecco chi prende...

Amici Speciali, i The Kolors non sono più i finalisti e Stash spiega perché. Ecco chi prende il loro posto nella finale del 5 giugno.

I The Kolors rinunciano alla finale di Amici Speciali, in programma venerdì 5 giugno, in prima serata su canale 5. A contendersi la vittoria saranno così Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino a cui si è aggiunto un quarto finalista che prende ufficialmente il posto dei The Kolors, ma perchè la band ha rinunciato alla finale? Chi è il concorrente che la sostiuirà? Andiamo a scoprire tutto.

Amici Speciali: ecco perchè i The Kolors hanno rinunciato alla finale

A spiegare i motivi che hanno spinto i The Kolors a rinunciare alla finale di Amici Speciali è stato Stash attraverso un video pubblicato su Instagram.

“Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista”, fa sapere il cantante.

Chi prenderà, dunque, il posto dei The Kolors nella finalissima? A deciderlo sono stati gli altri finalisti. In un video pubblicato su Facebook, il ballerino Alessio Gaudino, i cantanti Michele Bravi e Irama che ha ammesso che non voleva partecipare al format, hanno scelto Umberto Gaudino. Il quarto finalista, dunque, è il ballerino di latino che, dopo essere stato un allievo della scuola, è entrato a far parte del corso di ballo dei professionisti.

Due ballerini e due cantanti, dunque, si contenderanno la vittoria. Chi vincerà la prima edizione di Amici Speciali, format nato per raccogliere fondi de devolvere in beneficienza? Lo scopriremo venerdì 5 giugno, in prima serata su canale 5.