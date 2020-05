Michelle Hunziker | Quel grosso litigio i con Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano la coppia ideale, ma nella villa di Bergamo Alta si litiga come in ogni famiglia.

Pare si sia arrabbiata moltissimo Michelle Hunziker qualche tempo fa. Lo ha confessato lei stessa nel corso di un’intervista. E ben lontana dal dividere la colpa con l’altro contendente, come si fa di solito, Michelle ha deciso di puntare il dito contro l’adorato marito Tomaso.

Quest’ultimo, manager impegnatissimo, padre sempre presente e uomo dal grande senso civico, ha sempre avuto una certa passione ma Michelle non gli aveva mai permesso (finora) di assecondarla.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Tomaso Trussardi e la famiglia allargata: “Con Bergamo”

Con la quarantena Tomaso ha deciso di cogliere la palla al balzo e di presentarsi a Michelle con le cose già belle e fatte. Lei non l’ha presa bene, ma a quanto pare l’arrabbiatura è durata davvero molto poco.

Quando Tomaso Trussardi “gioca sporco” con Michelle Hunziker

Moglie e marito conoscono perfettamente i punti deboli l’uno dell’altra e conoscono anche tutte le strategie per ottenere (più o meno) sempre quello che vogliono.

Pare che questa regola sia perfettamente valida anche in casa Hunziker – Trussardi, dal momento che Tomaso l’ha proprio fatta a Michelle nelle ultime settimane, durante le quali la famiglia si è allargata ancora di più.

Tomaso e Michelle hanno attualmente 2 figlie, Sole e Celeste e anche due barboncini color cioccolato che sono le mascotte di casa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | Parla il loro Cupido

Durante la quarantena, come i follower hanno appreso dai profili Instagram di Michelle e di Aurora, la grande casa di Bergamo Alta in cui normalmente abita la famiglia Trussardi ha ospitato anche Aurora Ramazzotti, il suo fidanzato e Sara Daniele.

Le cose non avrebbero potuto andare meglio, almeno a giudicare dalla grande armonia familiare che traspariva dai molti video pubblicati su Instagram, ma a Tomaso Trussardi evidentemente non bastava.

L’imprenditore ha sempre avuto una passione per i levrieri, che sono uno dei simboli dell’azienda di famiglia, usato spessissimo anche nelle sue campagne pubblicitarie.

Stranamente però Tomaso Trussardi non aveva mai posseduto un levriero, anche se in più di un’occasione aveva confidato a Michelle il desiderio di averne uno.

Michelle si è opposta per diverso tempo al progetto e non perché non ami gli animali: “Abbiamo già due figlie e due cani” ha spiegato Michelle, che quindi aveva solo obiezioni di tipo pratico al progetto di Tomaso. “Alla fine la cosa me l’ha messa davanti bella e fatta. Mi ha detto ‘io ho preso Odino’. Lì mi sono arrabbiata moltissimo.”

Sapendo benissimo di dover “calmare i bollenti spiriti” della moglie arrabbiata, Tomaso Trussardi ha deciso di giocare la carta della tenerezza a tutti i costi. Pare che all’imprenditore sia bastato dire a Michelle di aver preso Odino perché era nato con la coda storta e che per questo nessuno lo aveva ancora acquistato dall’allevamento. “Da lì ero conquistata” ha dovuto ammettere Michelle, che ha già dedicato al nuovo cucciolo di casa ampio spazio sul suo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 1 Mag 2020 alle ore 1:31 PDT

Come succede spesso, infatti, dopo un primo rifiuto, Michelle si è trasformata in una vera e propria fan del cucciolo, che in men che non si dica è stato ribattezzato “il mio principe Odino”.