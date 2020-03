Michelle Hunzinker da Chiambretti: “Quarto figlio? Va benissimo!”

Michelle Hunziker e il quarto figlio: un sogno per la moglie di Tomaso Trussard, che ha spiegato da Chiambretti perché è così importante il ruolo delle mamme.

Michelle Hunziker ha tre bellissime figlie, due sole delle quali nate dal suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi.

Dopo le gemelline Sole e Celeste, che sono nate attraverso il parto cesareo (a causa della posizione podalica di una delle due), Michelle non vede l’ora di mettere al mondo il quarto figlio, anche se pare ci siano dei problemi non legati né alla sua volontà né a quella dell’innamoratissimo marito Tomaso.

Michelle Hunziker vuole il quarto figlio?

“Ci stiamo lavorando” diceva già al tempo del Festival di Sanremo con Claudio Baglioni: è qualche anno ormai che Michelle Hunziker si ritrova spesso e volentieri a rispondere alle domande sulla sua rinnovata voglia di maternità.

Nonostante il fatto che lei e Tomaso “ci stanno lavorando” da qualche tempo, però, la terza gravidanza di Michelle Hunziker tarda ad arrivare.

Dal canto suo, Michelle è perfettamente lucida: anche se durante l’ultima puntata de La Repubblica delle Donne non le è stata posta direttamente la domanda, Michelle ha spiegato che, purtroppo, l’età biologica avanza e diventa sempre più difficile concepire un bambino.

Ha anche detto, con la sua allegria un po’ ammiccante, che del resto non si lamenta: anche il processo per fare un bambino alla fine è altrettanto piacevole come metterne uno al mondo.

In merito alla sua esperienza di madre, Michelle ha spiegato che si è sentita completamente realizzata, avendo raggiunto il massimo della sua vita. Addirittura, dopo aver visto una bellissima carrellata di fotografie delle sue figlie ha esclamato: “Come si fa a non volerne altri dieci?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 5 Dic 2019 alle ore 2:34 PST

Probabilmente non potrà davvero metterne al mondo dieci, ma per adesso Michelle ha deciso di non prendere precauzioni e di affidarsi a Madre Natura, che deciderà da sola se darle la gioia del quarto figlio oppure no.

Doppia Difesa: l’associazione di Michelle Hunziker

Da sempre convinta dell’importanza della figura della madre nell’educazione dei bambini e indirettamente anche in quella della società, Michelle Hunziker da qualche anno ha fondato l’associazione Doppia Difesa.

Si tratta di una Onlus che fornisce assistenza legale, psicologica e medica a donne che sono state vittime di abuso. Michelle definisce la sua un’associazione ancora molto piccola, ma ogni anno fornisce diversi tipi di assistenza a circa 2000 donne bisognose di sostegno.

Secondo Michelle il ruolo educativo della madre e la sua importanza nel trasmettere ai figli (maschi e femmine) i giusti valori è fondamentale per evitare in futuro che la violenza sulle donne continui a essere un problema sociale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.