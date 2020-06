Ricetta vegetariana | uova con asparagi -VIDEO

Le uova con asparagi, una ricetta semplice, gustosa e anche economica da preparare. Un secondo piatto adatto ai vegetariani.

Se amate le uova e le ricette genuine, uova e asparagi è un accostamento che conquisterà il palato di tutta la famiglia, una ricetta raffinata, semplice da preparare e anche molto gustosa.

Un piatto adatto alle persone vegetariane perché privo di carne o pesce, un secondo piatto ricco di proteine e verdure che potrà essere consumato anche dai bambini. Scopriamo come prepararle. Se ami le uova scopri 20 ricette semplici e gustose.

Come preparare le uova con asparagi | il video tutorial

Per preparare le uova con e asparagi, avrete bisogno di:

1 mazzo di asparagi

1 cucchiaio da te di burro

4 uova

sale affumicato quanto basta

pepe nero quanto basta

Per prima cosa si dovrà togliere la parte legnosa degli asparagi e prepararli per la cottura a vapore nella pentola. Gli asparagi dovranno cuocere per circa 4 minuti per mantenerli croccanti.

La cottura a vapore potrà essere eseguita con una vaporiera elettrica, con un dispositivo in acciaio da applicare alla pentola o con una pentola a pressione provvista di cestello per il vapore, in questo caso gli asparagi dovranno restare in pentola davvero due minuti per restare croccanti.

In una padella anti aderente da crepes, versare una noce di burro e dopo averlo fatto sciogliere si romperanno le uova in padella facendole muovere. Una volta cotti gli asparagi si potranno sistemare su un piatto piano l’uno vicino l’altro lasciati al naturale.

Le uova si adageranno sopra gli asparagi condite con sale affumicato e pepe. Un piatto semplice ma di gran gusto e raffinatezza che potrà essere impiattato singolarmente per ogni commensale magari su dei piatti di terracotta.

Gli asparagi sono un ortaggio molto versatile e dal gusto molto particolare che si accostano in modo unico a diversi ingredienti per dar vita a ricette davvero appetitose come le orecchiette tonno e asparagi.