Francesco Sarcina vs Clizia Incorvaia | “Solo i miei figli meritano la...

Francesco Sarcina, frecciatina contro Clizia Incorvaia: “le uniche cose che valgono la mia attenzione sono i miei figli”.

Francesco Sarcina lancia una frecciatina nei confronti di Clizia Incorvaia. Dopo i rumors su un suo presunto ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con l’ex moglie, Francesco, su Instagram, lancia una frecciatina pur non facendo il nome della ex.

Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia: “solo i miei figli meritano la mia attenzione”

Francesco Sarcina, reduce dal Festival di Sanremo 2020 dove ha presentato la canzone “Dov’è”, si sta dividendo tra il ruolo di padre e di cantante. In attesa del tour nei teatri che prenderà il via il 17 marzo da Palermo, sta dedicando il suo tempo ai figli, in particolare alla piccola Nina che è con lui mentre Clizia Incorvaia è nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dopo aver portato la piccola Nina a Sanremo con sè, Sarcina sta trascorrendo con lei tutto il tempo libero che ha a disposizione. Sul suo profilo Instagram ha così pubblicato una Story in cui si diverte con la figlia. Nel breve video, il leader de Le Vibrazioni gioca con la sua bambina che si trova in una maschera da rana. Il video è accompagnato da parole che sembrano dirette proprio all’ex moglie.

“L’unica cosa per cui vale la mia attenzione sono i miei figli”, scrive Sarcina che, poi, inquadra la sua sorridente Nina che si diverte a giocare con il padre. Con queste parole, dunque, Sarcina ha voluto smentire il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con l’ex moglie Clizia Incorvaia.