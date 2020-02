Uomini e Donne | Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon in crisi? L’indizio

Uomini e Donne | Stando ad alcuni indizi social, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon del Trono Classico starebbero già in crisi

Dopo la scelta al Trono Classico di Uomini e Donne, la coppia formata dall’ex tronista Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon era un po’ sfuggita dall’attenzione mediatica, scegliendo di vivere la loro storia d’amore al di fuori degli occhi indiscreti delle telecamere.

Di tanto in tanto, però, la coppia informava i loro fedeli sostenitori su come procedeva la loro relazione, fin quando l’ex tronista non ha pubblicato un indizio che lascia intendere che la storia tra lei e Daniele non stia proseguendo come tutti speravano.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon di Uomini e Donne si sono lasciati? Loro non hanno ancora confermato o smentito la notizia.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati dopo Uomini e Donne?

Ma cosa ha fatto insospettire tutti i fan del Trono Classico di Uomini e Donne che tra i due le cose non sembrino proseguire nel migliore dei modi?

Giulia Quattrociocche ha scritto sul suo profilo Instagram una citazione di Frida Kahlo, citazione che non è passata di certo inosservata da parte dei fan della trasmissione di Maria De Filippi.

“Ho messo da parte la gelosia e mi sono messa a pensare… Ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere” ha scritto la fidanzata di Daniele Schiavon di Uomini e Donne, che di recente aveva rivelato il desiderio della coppia di andare a vivere insieme dopo soltanto pochi giorni dalla scelta.

Non è detto però, visto che l’ultimo scatto della coppia risale a una settimana fa, che la frase di Giulia Quattrociocche del Trono Classico sia per forza riferita al suo compagno, ma potrebbe anche far riferimento ad un amico o ad un parente, ma i fan sono convinti che tra i due ci sia aria di crisi.

Sarà forse per questo che il pubblico non crede più nel Trono Classico, che rischia di essere cancellato?

Giulia e Daniele di Uomini e Donne, almeno per il momento, hanno preferito non replicare difronte alle supposizioni del loro pubblico. Quale sarà mai la verità? I due sono ancora innamorati o ci sono effettivamente dei problemi legati alla vita di coppia tra i due?