Verissimo | Levante si sbilancia su Diodato e rivela: “Non è per me!”

Verissimo | Levante è stata per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a canale 5, dove ha fatto una confessione su Diodato

La cantante Levante, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2020, è stata per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a canale 5.

La conduttrice, ovviamente, non poteva non chiedere alla sua ospite se la canzone Fai Rumore, canzone vincitrice del Festival di Amadeus, fosse effettivamente dedicata a lei visto che a scriverla, ma sopratutto a cantarla, è stato il suo ex fidanzato Diodato. L’artista, una volta e per tutte, ha chiarito questo malinteso che tanto però ha fatto sognare i fan.

“Lui in una recente intervista ha rivelato che forse la canzone era per me” ha rivelato Levante su Diodato a Verissimo. “Ma sono convinta che all’interno di un sentimento si possano far confluire tante cose” ha proseguito la cantante. “E’ molto probabile che all’interno del pezzo in questione ci sia un’emozione dedicata a me, ma quella canzone non è di certo dedicata esclusivamente a me” ha concluso l’ospite di Silvia Toffanin.

Levante a Verissimo confessa: “Sono in una fase felice della mia vita”

Levante, oltre a parlare del suo rapporto con l’ex fidanzato Diodato, ha rivelato di essere felicemente fidanzata e di vivere in una fase felice della sua vita.

“Sì, sono felicemente fidanzata” ha dichiarato Levante a Verissimo. “Ho iniziato questo rapporto da pochi mesi e mi fa stare bene” ha proseguito l’artista da Silvia Toffanin. “Essere innamorati è bello, l’amore dopo di tutto non deve essere nulla di faticoso” ha concluso la cantante, che solitamente non ama molto parlare della sua vita.

Infatti, almeno per il momento, Levante da Silvia Toffanin ha preferito non rivelare l’identità del suo compagno anche se in una precedente intervista aveva dichiarato che quest’ultimo non appartiene al mondo dello spettacolo.

Una puntata ricca di sorprese quella di domani, che vedrà anche nuove rivelazioni da parte di Serena Enardu sul suo rapporto con Pago.

Silvia Toffanin, questa settimana, ha fatto il pieno dei big di Sanremo a Verissimo, visto che ci sarà anche Elettra Lamborghini.