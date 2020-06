Ideali nelle stagioni calde ma un’ottima alternativa anche in quelle fredde, per il giusto finale di un pasto ricco o domenicale, per una fresca merenda o per una colazione all’insegna dell’estate, i dolci senza cottura sono una garanzia.

Ebbene si, esistono dolci da poter gustare con grande facilità poiché non richiedono cottura ma assicurano un gusto fresco e inconfondibile. Oggi ne vediamo 3 che non puoi davvero perdere! 3 dolci facili senza cottura | Freschezza e morbidezza in pochi minuti.

Porridge cremoso con yogurt e cioccolato

Un dolce perfetto per tutte le volte che non volete assolutamente accendere il forno, fresco e genuino al contempo. Il porridge è un must della cucina anglosassone ma è anche fonte di benefici grazie all’avena, un alimento straordinario per la salute. Gli ingredienti sono davvero semplici, vediamoli insieme.

Ingredienti (per una persona)

40 grammi di avena

70 grammi di yogurt greco

sciroppo d’agave per dolcificare (un cucchiaino)

20 grammi di cacao amaro in polvere

un quadrettone di cioccolata a scelta per guarnire al centro

frutta fresca e/o secca a scelta

Preparazione

Prendete una ciotola e versate avena, yogurt, sciroppo d’agave e cacao amaro, mescolate per un minuto aggiungendo un filo d’acqua per amalgamare meglio. Scaldate nel forno a microonde per un 1/2 minuti massimo.

Guarnite con il quadrettone di cioccolata al centro, aggiungete in superficie una spolverata di cacao. Potete abbinare a scelta frutta secca e/o fresca.

Crostatine alla frutta

Un’ottima alternativa per un dolce fresco ed estivo, per accompagnare il caffè pomeridiano, per arricchire la colazione o per fare merenda. Anche i bimbi andranno pazzi per queste crostatine. Ma il punto è che saranno pronte in un batter d’occhio poiché non prevedono cottura.

Ingredienti (per 10 crostatine)

280 grammi di biscotti secchi

140 grammi di yogurt

125 grammi di formaggio philadelphia

60 grammi di zucchero integrale di canna

100 ml di panna vegetale da montare

Preparazione

Frullate i biscotti e mescolateli con lo yogurt fino ad ottenere un composto omogeneo e riempite 10 stampini pressando con il dorso di un cucchiaio. Mettiamoli in frigorifero per un’ora e dedichiamoci alla farcia. Montiamo la panna e uniamo zucchero e formaggio. A questo punto versiamo la crema in ogni stampino e guarniamo con pezzi di frutta fresca a scelta.

Sbriciolata al limone

Un dolce super cremoso senza cottura che non potrete fare a meno di consigliare alle amiche: la sbriciolata. Ve la proponiamo al limone, un gusto inconfondibile e una fragranza unica.

Ingredienti

360 grammi di biscotti digestive

170 grammi di yogurt

300 grammi di formaggio philadelphia

80 grammi di zucchero integrale di canna

250 ml di panna vegetale da montare

la scorza grattuggiata di 2 limoni

40 ml di succo di limone

Preparazione

Tritate i biscotti con l’aiuto di un mixer e unite lo yogurt. Aromatizzate con la scorza dei limoni. Versate il composto nello stampo per torte e compattate lasciando un i bordi un pochino più alti. A riposare in frigo per 30 minuti! A questo punto preparate la crema con la panna montata precedentemente, lo zucchero, il formaggio e il succo di limone.

Versatela poi sulla base. Sbriciolate sopra altri biscotti tritati. Lasciate riposare in frigo per 2/3 ore prima di servire.