Diy | collana di jeans con le rose -VIDEO

Una bellissima ed originale collana di jeans con le rose, semplice da realizzare ma di grande effetto e perfetta da sfoggiare durante l’estate.

Se amate i gioielli fai da te, la stoffa e il riciclo creativo, realizzare questa meravigliosa collana di Jeans con le rose, vi regalerà molta soddisfazione. Perfetta da sfoggiare in estate, anche con un bel vestito scollato o anche per donare personalità ad un outfit piuttosto sobrio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cactus porta fiori con una bottiglia -VIDEO-

Scopriamo come realizzare questa bellissima collana, riciclando dei vecchi jeans che ormai non mettete più. Se ami il fai da te, scopri come realizzare una bellissima borsa da mare con la rete per giardinaggio.

Come realizzare la collana di jeans con le rose | il video tutorial

Per realizzare la collana di jeans con le rose, avrete bisogno di:

ritagli di jeans (striscioline di circa 2 cm.)

un pezzo di tessuto di jeans di 15×30 cm.

una dima per fare una forma tonda

1 pennarello per tessuti

forbici

ago con cruna grande

ago e filo

perline

SULLO STESSO ARGOMENTO: Decorazione estiva con candela e conchiglie -VIDEO-

Per prima cosa si dovrà ritagliare la base per la collana, ripiegando il tessuto a metà e segnando la sagoma con un pennarello. Dopo aver ritagliato con le forbici, la base della collana sarà pronta per essere decorata.

Con ago e filo, si dovrà bordare il tessuto con un punto a zig-zag per non farlo sfrangiare. Con la sagoma tonda, si disegnerà un cerchio sulla collana, come indicato nel video.

A questo punto con ago e filo si tracceranno dei raggi nel cerchio disegnato sulla collana. Facendo arrotolare la strisciolina di jeans attorno ai raggi segnati con ago e filo, si realizzerà una bellissima rosa.

Si procederà disegnando cerchi diversi su tutta la base della collana e dopo aver realizzato le roselline, si lasceranno cadere le codine in esubero creando delle bellissime foglioline.

Con il bordino di jeans ritagliato dall’orlo si creeranno i laccetti della collana e per la decorazione finale, si applicheranno delle bellissime perle tra i petali di rosa che renderanno la collana davvero molto elegante.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Riciclo creativo | gufi porta fortuna con tappi -VIDEO-

La collana sarà davvero bellissima e si potranno realizzare delle sfumature raffinate utilizzando jeans dal diverso bagno di colore. Scopri come realizzare una collana con le capsule del caffè.