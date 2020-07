Crema dopo sole all’Aloe Vera fai da te -VIDEO

Una crema dopo sole all’aloe vera fai da te, perfetta per lenire arrossamenti e idratare la pelle dopo l’esposizione solare.

L’estate porta con se profumi, colori e anche delle meravigliose giornate passate al mare sotto i raggi del sole. Niente di più confortevole, a fine giornata, che avvolgersi in una crema idratante e dalle proprietà lenitive appena dopo una doccia rinfrescante.

Scopriamo come preparare una crema dopo sole all’Aloe Vera che restituirà idratazione profonda all’epidermide e ne lenirà eventuali irritazioni o arrossamenti. Il gel di Aloe Vera, è ricco di proprietà per il benessere della nostra pelle, scoprine tutti gli utilizzi.

Come preparare la crema dopo sole all’Aloe Vera | il video tutorial

Per preparare la crema dopo sole all’Aloe Vera, avrete bisogno di:

8 grammi di cera d’api

22 grammi di burro di Karité

32 grammi di olio di mandorle dolci

40 grammi di gel di Aloe Vera

10 gtt. di olio essenziale di lavanda

10 gtt di olio essenziale di menta

Per prima cosa si dovranno mettere la cera d’api ed il burro di Karité e l’olio di mandorle dolci in un contenitore di vetro e mettere a scaldare il tutto a bagnomaria per qualche minuto miscelando fino a che si otterrà un composto liquido.

Una volta ottenuto il composto liquido, il recipiente di vetro dovrà essere immerso in una bacinella di acqua fredda per abbassarne la temperatura. Il composto oleoso ottenuto, si dovrà frullare con un mixer ad immersione per qualche minuto e si potrà poi aggiungere il gel di Aloe Vera e si continuerà a frullare per altri due minuti, fino a quando si otterrà un composto cremoso e omogeneo. La crema è pronta e potrà essere addizionata di oli essenziali di lavanda e menta.

La crema ottenuta potrà essere versata in un contenitore pulito e che si possa chiudere ermeticamente e si conserverà per sei mesi a temperatura ambiente. La crema si potrà applicare ogni giorno sulla pelle del corpo ma anche del viso e si assorbirà facilmente. Se ami i prodotti di bellezza fai da te, scopri come realizzare un’acqua profumata per il corpo.