Andrea Damante fa serate e viola le norme anti – covid: chiude il locale

Andrea Damante è finito al centro della polemica per non aver rispettato le norme anti – covid durante una serata al Gattopardo. Il locale ne ha pagato le conseguenze ed è stato temporaneamente chiuso.

Andrea Damante, da prima della sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, era famoso per la sua professione di dj. Professione che a causa della pandemia non ha potuto svolgere fino a qualche giorno fa, ma il periodo di pausa forzato a nulla è servito. In quanto il compagno di Giulia De Lellis durante la sua prima serata dopo il lockdown ha violato in una sola notte tutte le norme anti – covid.

A testimonianza di ciò ci sono le foto pubblicate dal dj stesso sul suo profilo Instagram, che hanno spinto le autorità competenti a dover prendere provvedimenti nel locale che lo ha ospitato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis pubblica il sequel del libro su Damante? Parla lei

Il Gattopardo, il locale che lo ha ospitato nella sua prima serata ad Alba Adriatica, è stato chiuso per ben 5 giorni. In quanto tutti i clienti che hanno preso alla serata non hanno rispettato le distanze di sicurezza e non indossavano la mascherina, ballando tra loro in maniera irresponsabile e in un luogo chiuso.

Le nuove norme, già contestate precedentemente dal compagno di Giulia De Lellis, prevedono una distanza di un metro tra un cliente e l’altro e la possibilità di poter ballare soltanto in luoghi aperti.

Andrea Damante ha violato le norme anti covid durante una serata e il locale in questione resterà chiuso per ben cinque giorni.

Andrea Damante stroncato dal web dopo la serata al Gattopardo: la sua reazione

Andrea Damante, come prevedibile, è finito al centro della polemica per non aver rispettato le norme anti coronavirus durante la sua prima serata.

Il compagno di Giulia De Lellis, almeno per il momento, ha preferito non commentare tale notizia, pubblicando sui suoi profili social i contenuti che è solito mostrare in rete, senza sbilanciarsi più di tanto su quello che è accaduto, ma gli utenti della rete no. Loro, con giusta causa, hanno detto la loro e lo hanno stroncato per il gesto fatto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis e Damante tornano al GF Vip? Signorini stravolge tutto

I commenti, è bene precisare, sono quasi tutti a tinte ironiche, in cui si fa il verso a numerosi personaggi trash che stanno spopolando sul web in questi giorni. Come ad esempio la famosa frase “Qui non c’è n’è covidi”, ma una buona fetta dei suoi fan lo ha difeso mostrandosi anche dispiaciuti per non aver potuto prendere alla serata in questione.

Visualizza questo post su Instagram The Family is Back!!💙😎 Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 5 Lug 2020 alle ore 1:05 PDT

Andrea Damante, che di recente è stato avvistato con Ignazio Moser, ha preferito la strada del silenzio, sperando forse che la vicenda cada, come probabilmente accadrà, nel dimenticatoio.