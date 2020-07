Avete presente il corpo di Federica Nargi? Bene, allora prendete appunti e munitevi del ‘Magic circle’. Alleniamo l’interno coscia.

Molti di voi si saranno chiesti come fa l’ex velina Federica Nargi ad avere un corpo così tonico nonostante due figlie. Il segreto, oltre a madre natura, sta nell’allenamento.

In particolare, la moglie di Alessandro Matri per allenarsi utilizza il ‘Magic circle’ detto anche ‘Pilates ring’. Alcuni di voi si staranno chiedendo cosa sia.

Chi pratica pilates probabilmente già conoscerà questo strumento che permette di raggiungere risultati miracolosi. Ma scopriamone qualcosa di più.

Ecco come Federica Nargi allena l’interno coscia attraverso il ‘Magic circle’

Il pilates è una disciplina fondata nel 1920 da Joseph Pilates che si basa su una serie di movimenti di rinforzo muscolare dolce, e che non va a traumatizzare le articolazioni.

Questa tecnica di allenamento consente di tonificare il corpo andando a lavorare anche su una respirazione lenta e profonda.

Gli esercizi di pilates possono essere eseguiti sia a corpo libero ma anche attraverso l’ausilio di alcuni attrezzi specifici, tra questi il ‘Pilates ring’, quello che appunto utilizza anche Federica Nargi.

Piccolo e comodo da tenere in casa, il ‘Magic circle’ non è altro che un anello tubolare del diametro di circa 3 centimetri, realizzato con materiali plastici e presenta due cuscinetti posti lungo il bordo esterno ai due poli opposti del cerchio.

Questo anello permette di allenare sia la parte alta del corpo che quella bassa, in particolare se posizionato tra le cosce va a stimolare gli adduttori, ovvero l’interno coscia.

Nel video che vi mostriamo qui sotto, Federica Nargi esegue tre esercizi con l'ausilio del 'Magic circle' andando ad allenare l'interno coscia e non solo. A supervisionarla c'è il suo personal trainer Saverio Ricciuti. Vediamoli insieme.

1) Nel primo esercizio la moglie di Matri allena, come già detto, oltre all’interno coscia anche gli addominali. Tenendo il ‘Pilates ring’ in mezzo alle gambe, poco sopra le ginocchia, esegue un crunch. Mentre viene su con il busto stringe con le gambe l’anello che essendo plastico va a schiacciarsi per poi tornare nella posizione iniziale quando la showgirl lo rilascia.

2) Nel secondo esercizio l’ex velina di Striscia la Notizia allena ancora gli stretti distretti muscolari ovvero addominali e adduttori. In particolare con il busto leggermente staccato dal suolo tiene gli addominali e nel frattempo con il ‘Magic cirle’ tra le gambe, sempre ad altezza ginocchia, esegue delle piccole aperture e chiusure veloci.

3) Infine, nel terzo esercizio l’ex volto di Colorado, oltre agli adduttori va a stimolare anche i glutei. Stesa supina a terra, con le gambe piegate e il ‘Magic circle’ tra le ginocchia, la Nargi fa su e giù con i glutei. Quando sale si ferma e schiaccia con le ginocchia l’anello così da far lavorare gli adduttori.

Federica Nargi oltre ad essere stata ben dotata da madre natura da sempre si mostra particolarmente attenta al fisico. Nonostante due splendide bambine, avute dall'ex calciatore Alessandro Matri, che di recente ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, mostra forme perfette.

Ed ora che avete scoperto qual è il suo segreto di bellezza proverete anche voi il ‘Magic circle’?