Elisa Isoardi lascia L’isola. Web tuona: “Una messa in scena, ecco perché è uscita”

Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi a causa di un problema all’occhio, ma il web non sembra credere a questa versione della storia.

Elisa Isoardi ieri sera ha annunciato il suo ritiro dall’Isola dei Famosi a causa di un incidente avvenuto durante il corso della settimana. La conduttrice, infatti, è stata colpita con una scintilla mentre si trovava vicino al fuoco e questa le ha colpito l’occhio portando alcuni danni. Tant’è che durante il corso della puntata di ieri, ha indossato una benda e non se l’è sentita di andare avanti con il suo percorso, comunicando ad Ilary Blasi la scelta di voler tornare in Italia e di abbandonare il gruppo delle Amazzoni, che ieri si è riunito al resto del gruppo.

Un episodio sfortunato che ha colpito Elisa, visto che durante la precedente esperienza a Ballando con le stelle è stata vittima di un infortunio e per questo motivo scelse di abbandonare la gara mentre era in coppia con il ballerino Raimondo Todaro.

Il pubblico della rete però non sembra credere a questa versione della storia, convinto che il motivo per cui Elisa Isoardi ha abbandonato l’Isola dei Famosi sia un altro. Ecco perché.

Elisa Isoardi: nuovo programma a Mediaset dopo L’Isola dei Famosi?

Secondo il popolo della diretta, Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi perché, secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbe stata scelta da Mediaset per passare alla conduzione di un nuovo programma e l’infortunio sarebbe soltanto una scusa per ritornare al bel paese. Ma sarà realmente così o il pubblico della rete ha preso una cantonata? Ecco che hanno scritto alcuni utenti che hanno commentato la puntata di ieri.

“Ma perché deve andare a condurre il nuovo programma che le ha promesso la Mediaset, state sereni che sta bene” ha scritto un utente su Twitter e ancora: “Secondo me l’infortunio è una messa in scena… si sapeva dall’inizio che la Isoardi sarebbe stata poco sull’Isola perché la sua illustre partecipazione in fondo non è altro che una sorta di baratto per l’ottenimento di un programma tutto suo in Mediaset” ha scritto, convinti che dietro al suo abbandono ci sia molto di più di un semplice incidente con il fuoco.

Ovviamente queste sono soltanto le supposizioni di alcuni utenti della rete, ma nulla di tutto ciò è stato confermato in maniera ufficiale. Così come la promozione della Isoardi a conduttrice su Mediaset.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi ha sicuramente fatto un bel percorso anche se alcuni telespettatori hanno anche notato alcune irregolarità durante il corso delle prove.