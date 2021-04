Gossip e spettacolo, le 5 top news del 16 aprile: Can Yaman sparisce

Can Yaman è il protagonista indiscusso delle 5 top news del mondo del gossip e dello spettacolo del Tg Pettegola di oggi.

Il Gossip e lo Spettacolo sono le tue passioni? Allora non puoi assolutamente perderti il nuovo video del Tg Pettegola di CheDonna che ogni giorno ti ricorda i 5 migliori scoop del momento ed oggi era impossibile non iniziare con l’attore più amato del momento: Can Yaman.

Il bell’attore turco ha deciso di cancellarsi da tutti i suoi profili social. Alcune indiscrezioni riportano che non abbia retto le continue critiche del web a causa della sua relazione con Diletta Leotta, ma le sue fedeli sostenitrici rivelano una versione della storia completamente differente, raccontando di un retroscena che cambierebbe tutte le carte in tavola.

Si passa poi all’Isola dei Famosi. La concorrente Fariba Tehrani si è trovata all’ennesimo uno contro tutti con i suoi compagni di viaggio. Questi non sembrano apprezzarla e lei ricambia con la stessa moneta. Valentina Persia ha addirittura confidato che persone come lei non portano serenità al gruppo. Il video della loro discussione ha fatto storcere il naso al popolo della rete, ma non solo perché le news non finiscono di certo qui.

I migliori 5 scoop del gossip e dello spettacolo del Tg Pettegola del 16 Aprile

Le migliori 5 news del gossip e dello spettacolo del nostro Tg Pettegola non sono di certo finite qui. Si torna a parlare ancora una volta di Belen Rodriguez e il suo viaggio alle Maldive. La bella modella argentina ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione che la vede coinvolta, ma lei e il suo compagno Antonino Spinalbese si sono scambiati dolci dediche che per qualche secondo hanno fatto dimenticare agli utenti della rete la furia nei loro confronti per aver lasciato il bel paese.

Si passa ad Andrea Damante che proprio da Belen sembrerebbe aver trovato l’ispirazione per lavorare ad un progetto all’estero. L’ex tronista di Uomini e Donne, insieme alla sua compagna Elisa Visari, è partito per la Repubblica Domenicana ed anche in questo caso le polemiche non sono di certo mancate. C’è chi lo accusa di aver mancato di rispetto a tutte quelle persone che al momento non possono uscire dal loro comune di residenza.

Tina in versione Agente 007 😎😂 Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/5ewCK02xsw — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2021

Per ultimo, ma non per importanza, si passa a Tina Cipollari che è tornata a Uomini e Donne. Il mistero della sua assenza è stato finalmente svelato: l’opinionista si trova a Torino per alcune indagini. Che c’entri forse la sua nemica amatissima Gemma Galgani? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.