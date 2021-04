Gossip e spettacolo, le 5 top news del 15 aprile: il caso Michelle Hunziker

Le migliori notizie legate al mondo del gossip e dello spettacolo del 15 aprile le trovi soltanto sul nostro Tg Pettegola.

Impossibile non partire oggi con la conduttrice di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker. Michelle è finita di nuovo al centro della polemica a causa di uno sketch fatto durante il corso delle ultime puntate insieme a Gerry Scotti. I due hanno imitato la tipica cadenza delle persone asiatiche, aiutandosi con le dita a dare la forma delle mandorle ai loro occhi. Il gesto non è piaciuto ai telespettatori, ma non solo a quello nostrano. In quanto la polemica si estesa a macchia d’olio anche oltre oceano, dove i due conduttori sono stati accusati di razzismo.

Michelle, sul suo profilo Instagram, ha deciso di rompere il silenzio, chiedendo scusa a chiunque si sia offeso per quella gag, precisando che non era assolutamente sua intenzione offendere la sensibilità di qualcuno. Dal bancone di Striscia però si passa ad altri gossip degni di nota.

Tg Pettegola: i migliori scoop legati al gossip e allo spettacolo di CheDonna

Impossibile non menzionare l’esperta di tendenze Giulia De Lellis. I suoi fedeli sostenitori sul suo profilo Instagram hanno subito notato un dettaglio. Un dettaglio che è subito diventato virale. Curiosi di scoprirlo? Non vi resta che guardare il nostro servizio.

Si passa poi a Drusilla Gucci. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha confidato a quanti chili è arrivata dopo la dura esperienza al reality show di canale 5, lasciando tutti senza parole. Passiamo poi ad una delle coppie più amate di sempre: I Ferragnez.

La nonna di Fedez è riuscita ad incontrare la piccola Vittoria Lucia Ferragni, nata soltanto poche settimane fa, e la reazione di Leone non è di certo passata inosservata. Per ultimo, ma non per importanza, il giallo di Uomini e Donne. Il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere che fine ha fatto l’opinionista Tina Cipollari, protagonista indiscussa del programma insieme alla sua acerrima nemica Gemma Galgani, ma dalla produzione o dalla diretta interessata tutto tace.

Una discussione accesa in esterna, lacrime in studio e… Siete curiosi di scoprire cos’è successo nella puntata di oggi? Cliccate qui 😎👇 #UominieDonne https://t.co/GlkgO3cXzs — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 14, 2021

