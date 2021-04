L’Isola dei Famosi di lunedì sera ha visto come eliminata l’ereditiera di casa Gucci, Drusilla, la ragazza introversa amante delle ossa e teschi. Dopo l’uscita ha rivelato il suo peso, e questo ha sconvolto (e preoccupato) tutti

Lunedì sera abbiamo assistito al consueto appuntamento dell’Isola dei Famosi, con la splendida Ilary Blasi alla conduzione, amatissima dal pubblico grazie al suo carattere diretto e peperino, senza peli sulla lingua.

In studio con lei ci sono sempre i suoi inseparabili opinionisti, Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello vip, l’ereditiera Elettra Lamborghini e la storica Iva Zanicchi. I quattro in studio non si risparmiano mai su commenti taglienti verso i concorrenti, cercando di creare dinamiche mettendo a confronto i naufraghi, stimolandoli alla discussione sulle vicende che accadono dentro e fuori la Palapa. Ricordiamo anche il momento in cui lunedì Ilary, dopo l’ingresso in studio di Akash Kumar, non ha perso l’occasione per lanciargli una stoccata in diretta.

Lunedì al televoto erano Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, e Drusilla Gucci, personaggio a volte ‘tetro’, per via delle sue collezioni, a volte discutibili, di teschi ed ossa, vera passione dell’ereditiera.

Drusilla da diverse puntate aveva espresso il suo bisogno di tornare a casa, sottolineando al stanchezza fisica e mentale nel sostenere questo percorso così difficile. Uno dei suoi problemi più grandi è sempre stato senza dubbio la sua forma fisica: Drusilla infatti, già dall’ingresso nel gioco, vantava un ‘peso forma’ quasi al di sotto della media e questo, in un gioco dove la fame fa da padrona nelle lunghe giornate in spiaggia, le ha dato il colpo di grazia.

Il pubblico, forse mosso dalla richiesta continua e pressante della concorrente, lunedì ha deciso di ‘esaudire’ la sua richiesta, scegliendo lei come concorrente da eliminare.

Drusilla Gucci, quanto pesa dopo l’Isola

A Drusilla, come a tutti gli altri concorrenti, era stato offerto di rimanere in gioco nella seconda isola, chiamata Playa Esperanza, insieme alle altre eliminate Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile.

Drusilla però, coerentemente con le sue dichiarazioni precedenti, e soprattutto mossa dalla voglia di riprendersi fisicamente, decise di tornare a casa.

La Gucci per giustificare la sua decisione, ha tenuto a specificare quanto la sua scelta sia stata ‘pilotata’ soprattutto dal fisico stanco e troppo magro per poter continuare un percorso fatto di rinunce e sacrifici:

“Quando sono sbarcata qua credevo di resistere due giorni, sono arrivata ad un mese, ora non ce la faccio più sono arrivata al mio limite fisico: peso 43 kg sono un ammasso di ossa, non ho energie e passo le mie giornate sdraiata come una larva. Non credevo di arrivare fino a questo punto, torno a casa”