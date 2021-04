Isola dei famosi: ecco perché giovedì il televoto si stoppa alle 16.30

Perché il televoto di giovedì all’Isola dei Famosi termina alle 16 e 30 e non durante il corso della puntata? Ecco la verità.

Ilary Blasi, durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, ha annunciato che il televoto di questa settimana, che si concluderà giovedì, non terminerà come di consueto durante la diretta, ma qualche ora prima. Precisamente, la conduttrice ha dichiarato che sarà chiuso alle 16:30 da Massimiliano Rosolino durante il daytime.

Il pubblico del piccolo schermo non ha compreso il motivo di tale scelta, in quanto da quando i reality hanno avuto inizio i televoti sono sempre stati chiusi durante il corso della diretta e non molto prima della puntata. Così hanno iniziato a chiedersi che cosa ci fosse dietro tale scelta.

Perché il televoto si chiude alle 16:30 e non durante la diretta? La risposta è piuttosto semplice e non ci sono affatto tutti i complotti che alcuni hanno sostenuto, convinti che tale scelta sia stata intrapresa soltanto per agevolare qualche concorrente, ma semplicemente perché L’Isola dei Famosi non sarà in diretta, ma andrà in onda una puntata registrata poco prima.

Ilary Blasi: giovedì sera l’Isola dei Famosi non sarà in diretta

L’appuntamento di questo giovedi dell’Isola dei Famosi sarà registrato qualche ora prima in quanto nel territorio scelto per le dirette non è occupato soltanto dalla versione italiana del reality show, ma anche da quella spagnola, che a differenza di quella nostrana va in onda ben 3 volte a settimana.

Per questo motivo, in modo tale da non sovrapporre le due dirette, la versione italiana con Ilary Blasi sarà registrata, si presume, verso le 18 e 30 e terminerà verso le 21:30. In modo tale da poter permettere alla versione spagnola di poter iniziare la diretta verso le 22:00 circa.

LEGGI ANCHE –> Awed, Daniela Martani tuona: “Si venderebbe sua madre pur di …”

Questo vuol dire che la puntata che il pubblico avrà modo di vedere giovedì sera non sarà affatto in diretta come al solito, ma il tutto verrà registrato e per questo motivo non potevano far terminare il televoto durante il corso della serata. In quanto la padrona di casa non avrebbe avuto modo di poter annunciare, e verificare, il nome dell’eliminato di questa settimana.

In molti sono convinti che questa scelta, confermata dalla produzione stessa, serva anche a rendere più dinamico il programma in quanto così facendo possono essere tagliate tutte le scene ritenute noiose. In realtà quest’aspettativa potrebbe essere delusa, poiché potrebbe essere registrato, come avviene per Uomini e Donne, l’appuntamento senza alcun taglio o cambio di scena.

Per la concomitanza con @Supervivientes, giovedì l’#Isola andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16.30. — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 13, 2021

L’Isola dei Famosi giovedì sera non sarà in diretta. Una formala del tutto nuova ed ideata in modo tale da permettere ai due reality, versione spagnola e nostrana, di poter andare in onda senza accavallarsi. Anche se i telespettatori sperano anche che Mediaset non voglia imitare l’edizione spagnola anche nel numero di puntate settimanali.