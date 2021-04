Ilary Blasi asfalta Akash Kumar in diretta durante l’Isola dei Famosi 2021: “Mi presento, sono Ilary Blasi perchè so che non mi conosci”.

Ilary Blasi si toglie i sassolini dalle scarpe in diretta durante l‘Isola dei Famosi 2021 rispondendo alla frecciatina che le aveva lanciato Akash Kumar. Tornato dall’Honduras, Akash ha osservato un periodo di quarantena ed oggi si è finalmente presentato in studio dove, Ilary Blasi, prima di mostrargli il best of del suo percorso sull’Isola, gli ha lanciato una frecciatina.

“Mi presento: Sono Ilary Blasi perchè mi sa che non mi conosci”, ha detto in diretta la Blasi scatenando gli applausi delle persone in studio e la standing ovation sui social, ma cosa ha provocato la reazione della conduttrice? Alcune dichiarazioni fatte negli scorsi giorni proprio dal modello.

Akash Kumar stuzzica Ilary Blasi, lei replica in diretta all’Isola dei Famosi 2021

Durante una diretta Instagram, dopo la sua scelta di abbandonare l’Isola dei Famosi 2021 non accettando di restare su Playa Esperanza, Akash Kumar, aveva lanciato una frecciatina ad Ilary Blasi.

“No, io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo”, aveva detto il modello a cui oggi, in diretta, la moglie di Francesco Totti, ha replicato.

La replica della Blasi è arrivata lla prima occasione. «Mi presento sono Ilary Blasi visto che hai detto che non mi conosci, come stai?», ha chiesto la Blasi. «Bene, stamattina ho lavorato» è stata la risposta di Akash e Ilary ha aggiunto «Bene ci h ùai fatto un favore?»

Akash, poi, si è scontrato anche con Tommaso Zorzi. «Io credo che il tuo unico errore sia stato di non aver fato Playa Parasita. Non si può vincere un’isola in tre giorni e ti saresti evitato quelle dichiarazioni che hai fatto e che non ci sono piaciute», sono state le parole dell’opinionista. Akash si è difeso ribadendo di essersi sentito attaccato dal primo giorno e ha concluso così: «Fare tre giorni di Isola non è come fare sei mesi di GF», ma Zorzi ha ammesso di non essere d’accordo.