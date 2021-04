Gossip e spettacolo: le 5 top news del 14 aprile da Chiara Ferragni a Belen

Ti sei persa le migliori notizie di gossip e spettacolo? Niente paura: ecco le 5 top news legate alla cronaca rosa.

Il lavoro e lo stress quotidiano ti impediscono di seguire il mondo del piccolo schermo come vorresti? Niente paura! Con il TG Pettegola hai a disposizione le 5 notizie migliori notizie del giorno legate al mondo del gossip e dello spettacolo.

Il nostro telegiornale rosa non poteva non iniziare con il mistero degli ultimi tempi: che fine ha fatto Tina Cipollari a Uomini e Donne? L’opinionista, per la prima volta, ha rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta. Che cosa avrà dichiarato?

Si passa poi alle due storiche ex veline Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Le due da qualche tempo a questa parte hanno smesso di parlarsi e di recente è stato svelato il motivo del loro allontanamento, ma non solo.

Tg Pettegola: tutte le migliori notizie del gossip e dello spettacolo di CheDonna

Il nostro Tg Pettegola prosegue con la regina indiscussa del mondo del gossip e dello spettacolo e chi se non Belen Rodriguez? La bella modella argentina è al centro della polemica a causa del suo viaggio alle Maldive e la dedica social del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, non è passata inosservata creando non poche reazioni sul web.

Chiara Ferragni, dopo la gravidanza, è tornata di nuovo al lavoro e si è mostrata in tuta e sandali, ma il dettaglio nascosto non è sfuggito agli occhi degli utenti della rete, che hanno prontamente notato il tutto.

Si passa, infine, a La Rappresentante di Lista. Il duo si è fatto notare durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo ed in molti si sono chiesti se oltre a condividere la scena, condividessero anche la loro vita privata. Beh, la nostra Francesca Testa è pronta a svelarti tutte le curiosità sul loro rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Le migliori notizie sono soltanto sul Tg Pettegola. Non ti resta altro che metterti comoda e goderti i nostri servizi.