C’è uno spuntino goloso che con i giusti accorgimenti può essere inserito nella propria alimentazione, sia per perdere peso che per restare in forma.

Quando si è a dieta o si sta cercando di controllare la linea, trovare degli spuntini che siano in grado di saziare, soddisfare ed evitare l’aumento di peso è parecchio difficile.

Oppure, prestando la giusta attenzione alla scelta degli ingredienti è possibile trovare qualcosa di buono e di goloso da mangiare tutti i giorni. Un’idea? Una fetta di pane integrale con un po’ di yogurt greco e della marmellata fatta in casa. Uno snack da amare e che sazierà senza alcun senso di colpa.

Pane, yogurt greco e marmellata. Lo snack perfetto per mantenerti in forma

Se sei sempre alla ricerca di qualcosa di buono da mangiare senza sensi di colpa, una buona scelta è una fetta di pane integrale con yogurt greco e marmellata fatta in casa. Un vero spuntino goloso con 100 calorie.

Un modo di mangiare sano e bilanciato che donerà una piacevole sensazione di appagamento e tutto senza appesantire. Ciò che conta è puntare l’attenzione sui giusti ingredienti al fine di scegliere quelli più idonei. Nel caso di pane, yogurt greco e marmellata serviranno:

Una fetta di pane integrale che ha circa 50 calorie

Circa 30 grammi di yogurt greco senza zuccheri per un totale di circa 35 calorie

Un cucchiaino di marmellata fatta in casa che ha circa 15 calorie

Il tutto per un totale di 100 calorie che si possono abbassare ulteriormente se si evita di zuccherare la marmellata. Per farlo basta usare lo zucchero naturale della frutta o l’eritritolo, un dolcificante senza calorie.

Uno snack di questo tipo si rivela sano a prescindere dalle calorie. Il pane integrale contiene infatti diverse fibre utili per il benessere dell’intestino. Lo yogurt greco aiuta a bilanciare il pasto apportando un buon quantitativo di proteine e la marmellata fatta in casa (possibilmente senza zucchero) eviterà le impennate glicemiche senza nulla togliere al gusto.

In questo modo si godrà di uno spuntino goloso con sole 100 calorie ma al contempo perfetto sia per saziarsi in fretta ed in modo sano che per mantenersi in forma. Ottimo ovviamente se si sta cercando di perdere peso.

Se si è seguiti da una nutrizionista, ricordiamo che ogni più piccola variazione andrebbe prima discussa insieme al fine di non compromettere la buona riuscita della dieta. Inoltre, è bene chiedere un parere al proprio medico curante prima di far uso di dolcificanti di qualsiasi tipo, compreso l’eritritolo.