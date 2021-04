Elisa Isoardi si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 dopo un infortunio: l’annuncio e il motivo del ritorno in Italia della conduttrice.



Elisa Isoardi si ritira ufficialmente dall’Isola dei Famosi 2021. Dopo un infortunio ad un occhio, la conduttrice ha partecipato alla puntata dell’Isola del 15 aprile presentandosi in diretta con una benda sull’occhio. Nel corso della puntata con Ilary Blasi, la Isoardi è stata sottoposta ad ulteriori controlli in seguito ai quali il medico le ha consigliato di rientrare in Italia.

Dispiaciuta e molto emozionata, la Isoardi ha così annunciato il ritiro. Una comunicazione che ha provocato un forte dispiacere nel pubblico, ma anche in Ilary Blasi e negli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Elisa Isoardi si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 per un infortunio ad un occhio: “Il medico mi ha detto di tornare in Italia”

Brutto colpo per l’Isola dei Famosi 2021 che, dopo aver perso Brando Giorgi, rientrato in Italia per sottoporsi ad alcuni accertamenti, perde anche Elisa Isoardi, protagonista indiscussa sin dalla prima puntata. Fatale per la Isoardi è stato l’infortunio all’occhio che si è procurata mentre cucinava su Playa Esperanza dove ha vissuto negli ultimi giorni insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile.

“Stavo cucinando e c’era vento. Un lapillo bollente mi è finito nell’occhio. Ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla”, ha chiarito la Isoardi durante il collegamento con Ilary Blasi. Dopo la prova ricompensa durante la quale, secondo il popolo del web, avrebbe aiutato Vera Gemma e Miryea Stabile, Elisa Isoardi è stata sottoposta ad ulteriori controlli che non hanno dato esito positivo.

“E’ tutto sotto controllo per ora. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide perchè siamo arrivati esattamente ad un mese dall’inizio di quest’avventura e l’Isola mi ha dato la libertà di mostrarmi per quella che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell’Isola, non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di andare via. E’ stata l’esperienza più importante e intensa della mia vita. Ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”, afferma Elisa.

“Elisa dispiace anche a noi. Ti facciamo un applauso dall’Italia, ti aspettiamo in studio e in bocca al lupo”, dice la Blasi. “Lei era una delle punta di diamante dell’Isola. E’ sempre stata coerente, si è esposta, ma non è mai stata cattiva”, è il commento di Elettra Lamborghini.

“L’isola stasera perde una leader naturale. Umanamente ha sempre fatto una bellissima figura. Mi dispiace molto”, aggiunge Tommaso Zorzi. “Dispiace a tutti per Elisa che ha dimostrato di essere una grande donna, ma la vista è un bene troppo prezioso”, conclude Iva Zanicchi.