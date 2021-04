Isola dei Famosi 2021, colpo di scena: Brando Giorgi si ritira, il motivo

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021: il leader Brando Giorgi costretto a ritirarsi e a tornare in Italia, il motivo.

Colpo di scena all‘Isola dei Famosi 2021 durante la nuova puntata condotta da Ilary Blasi. Brando Giorgi, il leader della settimana e che è stato il protagonista di numerose discussioni dando il via a numerose dinamiche, è stato costretto a ritirarsi.

Brando, infatti, è tornato in Italia e ad annunciare il ritiro dell’attore è stato l’inviato Massimiliano Rosolino che ha rassicurato il pubblico, ma anche la famiglia di Brando che ha seguito le sue avventure dall’Italia, ma cos’è successo a Brando Giorgi?

Brando Giorgi si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 per degli accertamenti oculistici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

La puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 15 aprile in onda in differita per lasciare spazio a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola, è stata aperta da Ilary Blasi che ha annunciato un importante ritiro per le dinamiche del reality. Brando Giorgi che, dopo essere stato eliminato era riuscito a rientrare in gara vincendo la sfida al televoto contro Vera Gemma, si è ritirato.

L’attore è tornato in Italia per sottoporsi ad una serie di esami oculistici. La salute, dunque, ha portato Brando a ritirarsi come ha spiegato Massimiliano Rosolino.

LEGGI ANCHE—>Camilla, la figlia di Brando Giorgi contro Awed: “Sciacquati la bocca”

“L’ultima notizia è che Brando Giorgi è tornato in Italia, ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Brando Giorgi deve fare degli accertamenti oculistici, la prima regola è la sicurezza e questo problema non avrebbe potuto risolverlo qua”, ha spiegato l’inviato.

Con il ritiro di Brando Giorgi, l’Isola dei Famosi perde un grande protagonista che avrebbe contribuito a creare numerose dinamiche. Prima di Brando, a ritirarsi è stato Beppe Braida che è rientrato in Italia per problemi familiari.

😭 Spero tutto bene.

Per me l #isola finisce qui.

Forza #BrandoGiorgi — Privé Morra – Gli amici invisibili di Max (@iostoconmassim2) April 15, 2021

🙏Senza #Brando per me l #isola finisce qui.

Spero solo nulla di grave per lui.

Con gli occhi non si scherza 😔

Forza #BrandoGiorgi per me hai vinto TU.@IsolaDeiFamosi — Privé Morra – Gli amici invisibili di Max (@iostoconmassim2) April 15, 2021

Grande perdita per l'@IsolaDeiFamosi il #BrandoGiorgi perchè era uno dei pochissimi che affrontano questo programma con spirito competitivo e non come una vetrina. Buona guarigione al Lelio! 🤞🏼 #isolaparty #isola @tommaso_zorzi @MediasetPlay — Eros M.G. Hope ⚓️🇮🇹 (@ErosMGHope) April 15, 2021

Grande dispiacere su Twitter per il ritiro di Brando come potete leggere dai tweet degli ammiratori del reality show condotto da Ilary Blasi.