Gilles Rocca lancia un messaggio alla fidanzata Miriam Galanti dall’Isola dei Famosi 2021: “Quando torno facciamo un figlio”.

Gilles Rocca vuole diventare papà e dall’Isola dei Famosi 2021 lancia un messaggio alla fidanzata Miriam Galanti che sta seguendo l’avventura del compagno dall’Italia. Durante il momento delle nominations della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 15 aprile, Gilles Rocca ha chiesto ad Ilary Blasi di far recapitare un messaggio alla fidanzata.

L’attore ha così ammesso di sentire profondamente la mancanza della fidanzata di cui è sempre più innamorato e con la quale sogna di formare presto una famiglia. Dall’Honduras ha così lanciato un messaggio chiaro e diretto alla compagna con cui vive una bellissima storia d’amore che dura da ben dodici anni.

Gilles Rocca e il desiderio di un figlio, il messaggio dall’Isola dei Famosi 2021 alla fidanzata Miriam Galanti

Miriam Galanti è la bellissima fidanzata di Gilles Rocca che sogna di avere un figlio. “Miriam mi manca come l’aria. Ilary potresti dirle che quando torno facciamo un figlio?”, sono state le parole di Gilles. “Devo essere io a dirlo? Avrà già ascoltato”, è stata la risposta di Ilary Blasi che ha poi accettato di far recapitare il messaggio alla fidanzata di Gilles.

Non è la prima volta che Rocca si è lasciato andare a dichiarazioni così importanti nei confronti della fidanzata. Durante le prime puntate dell’Isola dei Famosi 2021, si era già lasciato andare ad una dichiarazione d’amore per la compagna.

“Mi manca la mia fidanzata come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perchè è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo. Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato respect prima di partire: la rispetterò sempre“, sono state le parole di Gilles.

La puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 15 aprile, dunque, è stata ricca di colpi di scena come il ritiro inaspettato di Elisa Isoardi e, prima ancora, quello di Brando Giorgi.