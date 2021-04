Awed, due di picche da Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi: la reazione

Awed corteggia Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021, ma riceve il due di picche e reagisce così alle parole della modella.

Due di picche per Awed che, sull’Isola dei Famosi 2021, ha provato a corteggiare Beatrice Marchetti la quale, tuttavia, lo ha respinto sottolineando di avere un fidanzato in Italia. Awed, però, non ha gradito l’atteggiamento della modella che, secondo il suo punto di vista, l’avrebbe preso in giro.

L’influencer e la modella hanno così litigato in diretta durante la puntata dell’isola dei Famosi 2021 svelando di aver discusso anche sull’Isola e di non parlarsi più. Awed e Beatrice, poi, hanno concluso il discorso nominandosi a vicenda, ma qual è l’atteggiamento di Beatrice che ha infastidito Awed?

Beatrice Marchetti respinge le avance di Awed all’Isola dei Famosi 2021. Lui: “Mi hai preso in giro”

Durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2021 animata dal ritiro inaspettato di Elisa Isoardi, Awed ha discusso animatamente con Beatrice Marchetti da cui si è sentito preso in giro. “Mi hai indotto a pensare che tu ti lasci corteggiare solo per sfruttare la dinamica. Se una persona è fidanzata mette le cose sin da subito, evidentemente questa situazione ti fa comodo”, è stata l’accusa di Awed.

Beatrice si è difesa affermando, sin dal primo giorno, di avergli detto di essere fidanzata, ma l’influecer ha replicato affermando che con i suoi atteggiamenti, Beatrice gli avrebbe fatto credere altro. Durante la puntata, Ilary Blasi ha mostrato un filmato dei momenti che i due hanno trascorso insieme. Beatrice, però, ha puntualizzato di averlo visto sempre come un amico, ma Awed resta fermo sulla propria posizione.

“Mi ha dato fastidio che sia stata poco chiara e molto fuggitiva. Mi ha detto che mi piace e lei, davanti alle telecamere, mi ha detto che sono simpatico, poi dietro mi ha invece fatto degli apprezzamenti. Ho trovato il suo un comportamento poco chiaro. A farsi piglià per cul* è un’altra cosa”, ha aggiunto Awed mentre Beatrice ha respinto l’accusa sostenendo di non avergli sempre detto di essere fidanzata.

I due, così si sono allontanati e in puntata si sono nominati a vicenda senza chiarirsi definitivamente.