Miriam Galanti, chi è la fidanzata di Gilles Rocca: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca che, dopo aver vinto Ballando con le stelle 2020, è diventato un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. Bellissima, attrice e molto riservata, Miriam è la compagna di Gilles Rocca da tantissimi anni. La coppia, tuttavia, ha sempre protetto la propria storia da gossip e pettegolezzi, ma chi è davvero Miriam Galanti?

Nome: Miriam Galanti

Miriam Galanti Data di nascita: 1989

1989 Età: 31 Anni

31 Anni Segno zodiacale: informazione non disponibile

informazione non disponibile Professione: Attrice

Attrice Luogo di nascita: Mantova

Mantova Altezza: 170 cm

Peso: Non disponibile

Non disponibile Tatuaggi: Nessun tatuaggio visibile

Nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @miriam_galanti

Età, altezza e carriera

Miriam Galanti è nata a Mantova nel 1999. Appassionata di recitazione, si è trasferita a Roma per studiare presso il Centro Sperimentale di Cinematografia dove si è diplomata nel 2015. Dopo il diploma ha cominciato a lavorare a teatro, in tv e al cinema.

La sua carriera inizia nel 2009 quando, ancora studentessa, debutta in Don Matteo con un piccolo ruolo. Nel 2013 e nel 2018 ha recitato in un’altra fiction di Raiuno ovvero che Dio ci aiuti. A teatro, lavora in tantissimi spettacoli recitando testi di Checov, Shakespeare, Mamet, Kelly e Pinter.

Nel 2014 recita nel cortometraggio del suo fidanzato Gilles Rocca dal titolo “Metamorfosi” sulla violenza contro le donne e vince il premio di giovane promessa al Festival del cinema di Venezia. Nel 2017 è protagonista del film Scarlett.

Vita privata

Miriam Galanti e Gilles Rocca sono fidanzati da 12 anni. La loro è una storia bella e importante.

“È stato un colpo di fulmine. Ricordo di aver pensato che una ragazza così non me la sarei fatta di sicuro scappare. Mi ha rapito il cuore con la sua bellezza, ma anche grazia e intelligenza, impegno e profondità. Matrimonio? Ci scegliamo ogni giorno da undici anni. Più di così…”, raccontava Gilles al settimanale Nuovo Tv in una vecchia intervista.

Instagram

Su Instagram dove è seguita da 64,8mila followers, Miriam condivide soprattutto foto e video del suo lavoro. Molto riservata, infatti, l’attrice nei pochi scatti privati si mostra spesso da sola.