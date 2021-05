Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca: “Vi svelo chi sono davvero”

Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca, in un’intervista svela chi è davvero: “Sono una persona sensibile, a volte troppo malinconica”.

Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca, naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Spaghettimag, parlando della propria carriera e di se stessa. L’attrice a cui il fidanzato, in ogni puntata dell’Isola dei Famosi, dedca dolci parole d’amore, si è descritta come una persona “sensibile e a volte malinconica”.

Molto riservata, Miriam Galanti, da quando è iniziata l’Isola dei Famosi 2021, ha sempre preferito non partecipare al reality condotto da Ilary Blasi lasciando la scena al fidanzato. Solo attraverso l’amico Giovanni Ciacci ha fatto recapitare a Gilles Rocca un messaggio che è servito per rassicurare il fidanzato.

Miriam Galanti: “Sono una persona sensibile e a volte troppo malinconica”

Se Gilles Rocca si sta facendo conoscere sull’Isola dei Famosi 2021, la fidanzata Miriam Galanti resta una persona molto riservata. Se le compagne e i compagni degli altri concorrenti sono spesso presenti in studio per sostenere i partner, Miriam ha scelto di restare in disparte. Anche sui social, del resto, non pubblica quasi mai foto della sua lunga storia d’amore con Gilles preferendo usare il profilo Instagram soprattutto per lavoro.

In una lunga intervista rilasciata a SpaghettiMag, tuttavia, ha parlato un po’ di sè svelando alcuni aspetti della propria personalità.

“Amo moltissimo il cinema e sono una consumatrice accanita di film e serie. Adoro fare sport, lo pratico ogni giorno perché, aldilà della cura del fisico, per me rappresenta una fonte certa di disciplina e di benessere psicologico. Sono una persona molto sensibile, a volte troppo, malinconica ma anche molto incline al divertimento ed alla condivisione”, ha raccontato l’attrice.

“Mi piace ritagliarmi i miei spazi in silenzio ma non potrei fare a meno degli amici e dei momenti spensierati davanti ad un buon bicchiere di vino. Sono instabile con me stessa, nel senso che passo abbastanza repentinamente da momenti di euforia a momenti di tristezza, ma sono molto stabile nei rapporti con le persone a cui voglio bene”, ha aggiunto ancora Miriam a cui, in queste settimane, Gilles, seppur da lontano, sta urlando tutto il suo amore.