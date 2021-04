Gilles Rocca riceve un inatteso messaggio dalla fidanzata Miriam Galanti: dopo le numerose dichiarazioni d’amore, ecco cosa le ha scritto.

Gilles Rocca riceve dalla fidanzata Miriam Galanti il messaggio che tanto aspettava nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 29 aprile. Dopo aver dichiarato il suo immenso amore per Miriam durante ogni puntata dell’Isola, Gills ha finalmente ricevuto quel segnale dalla fidanzata che aspettava da quaranta giorni.

Dopo aver chiesto ripetutamente ad Ilary Blasi di poter ricevere una sorpresa dall’amore della sua vita, Gills ha ricevuto un messaggio che la fidanzata Miriam ha deciso di inviargli. A riportarlo al naufrago non è stata la sua compagna, ma un amico della coppia, Giovanni Ciacci, ospite in studio insieme a Giulia Salemi, tornata per sostenere mamma Fariba Tehrani.

Gilles Rocca, il messaggio della fidanzata Miriam Galanti: “Ti penso e mi manchi”

L’ultima settimana sull‘Isola dei Famosi 2021 per Gilles Rocca non è stata facile. Fidanzatissimo con Miriam Galanti, Gilles, nella scorsa puntata, ha rifiutato di partecipare alla prova riconpensa facendo piangere Francesca Lodo. Gilles trascorre le sue giornate pensando continuamente a Miriam con cui è fidanzato da più di dieci anni.

Dopo ripetute dichiarazioni d’amore, dopo aver chiesto ad Ilary Blasi di poter parlare con la compagna, dopo aver urlato davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi di amarla con tutto se stesso, Gilles ha ricevuto le parole più importanti e con le quali è pronto ad affrontare il resto dell’avventura.

LEGGI ANCHE—>Ilary Blasi bacchetta Gilles Rocca: spunta il fuori onda di Tommaso Zorzi

Il messaggio di Miriam è arrivato dopo giorni in cui Gilles è stato male come ha spiegato lo stesso Massimiliano Rosolino. “Gilles oggi non è stato bene, ma è un leone e non molla mai. Gilles forza”, ha detto l’inviato. Ilary Blasi ha provato a rassicurarlo parlando della fidanzata Miriam. “Stai tranquillo, Miriam è nel tuo cuore, tu nel suo. Lei è impegnata per motivi di lavoro”, ha detto la conduttrice.

A far tornare il sorriso a Rocca è stato Giovanni Ciacci che gli ha riportato un messaggio della fidanzata Miriam. “Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui”, è il testo del messaggio letto da Ciacci.