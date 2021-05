Vuoi una relazione felice e duratura? Evita questi 6 errori comuni

Nessuna relazione è perfetta e ben presto scopriamo che le storie d’amore del cinema sono mera illusione, ma possiamo fare molto per essere felici in due.

L’amore è il motore della vita, quando siamo innamorati il mondo è più bello e il nostro spirito è pieno di speranza e positività e questo ci fa andare avanti con la felicità nel cuore. Ben presto scopriamo che la vita di coppia non è rosea e fiabesca come appare nei film, nella vita reale le relazioni sono molto complicate, difficili, a volte laboriose e spesso richiedono molta pazienza. Impossibile non commettere errori in amore, ma possiamo riflettere su quelli che sono gli errori che distruggono una relazione e tentare di tenerci alla larga almeno da quelli.

Gli errori comuni che mettono in pericolo la stabilità della coppia

Tutti commettiamo errori in amore, ad esempio diventiamo aggressivi per autodifesa o per non sentirci troppo vulnerabili. Siamo persone e siamo complicati e vulnerabili ma una relazione sana apporta infiniti benefici alla nostra vita per cui vale davvero la pena di provare ad evitare alcuni errori comuni che portano inevitabilmente alla fine della relazione.

In onore di una relazione più sana, più forte e più duratura ecco gli errori da evitare:

1. Essere testardi e gelidi

La freddezza è intollerante ed insopportabile nella coppia che è qualcosa di così intimo e plasmato d’amore. La freddezza genera solo frustrazione. Anche se non concordiamo su qualcosa o ci sentiamo risentiti dovremmo cercare di tenere lontano dal nostro cuore quel muro di ghiaccio che spegne la fiamma del nostro amore. Comunichiamo il nostro disagio, usiamo le emozioni e i pensieri, ma non chiudiamoci nel silenzio, non voltiamo le spalle, non dovremmo rifare le valige, dovremmo piuttosto cercare di raccogliere tutte le forze e la pazienza che abbiamo per capire meglio cosa genera le esplosioni di rabbia con l’obbiettivo di evitarle e rendere il rapporto costruttivo anziché combattivo.

2. Minacciare di lasciarsi

Questo è l’errore di tutti. Lite dopo lite giunge inevitabile questo pensiero che spesso non è sentito davvero: “Sarebbe meglio che ci lasciassimo, credo che siamo giunti ad una situazione di non recupero, prendiamo ognuno la propria strada”. Minacciare l’altro ti fa sentire meglio? Forse si ma non è affatto una strategia costruttiva e una volta pronunciate quelle parole, non potrai più tornare sui tuoi passi.

Quando pronunci quella sentenza spezzi la fiducia che si era creata nella coppia, quel “per sempre insieme qualunque cosa accada” inizierà a perdere il suo senso.

Quindi conta prima di sputare sentenze, frena la lingua e inizia a contare forte nella tua testa e non parlare a sproposito. Se perdete la fiducia nel rapporto, avete perso tutto e non potrete mai sopravvivere come coppia senza fiducia.

3. Fare paragoni

“Solo tu non fai questo o quello, il marito di tizio è così la moglie di cacio fa cosà”. Anche se l’intento è quello di prendere un buon esempio come riferimento i confronti sono quanto di peggio possiate fare, il confronto è deludente e non è mai costruttivo.

4. Abbandonare il romanticismo

La coppia è amore e l’amore va dimostrato, difeso e onorato con gesti romantici, attenzioni, belle parole e sostegno reciproco. Lavorate in questo senso non su come fare per auto distruggervi, non fatevi del male, piuttosto fate l’amore, non fate la guerra perchè diventereste nemici. Assicuratevi di non smettere di esprimere il vostro amore per l’altro. Tutti vogliamo sentirci amati.

5. Non divertirsi insieme

Divertitevi, fate qualcosa di nuovo e di divertente insieme, collezionate tutte quelle esperienze che a ripensarci vi faranno tanto ridere. La vita è piena di imprevisti e problemi che vi faranno sentire sopraffatti. Fate in modo che la coppia, il vostro amore e ciò che avete creato insieme sia la vostra ancora di salvezza. Divertirsi insieme è fondamentale se desiderate una relazione romantica felice.

6. Darvi per scontato

A volte non pensiamo a quanto siamo fortunati e non pensiamo che da un momento all’altro la vita potrebbe toglierci tutto. Non ci pensiamo e per questo diamo per scontato tante cose persino il partner. Dare per scontato significa non riconoscere e non essere riconoscente. Quello che il partner fa per noi non gli è dovuto. Lo fa per amore e mostrare apprezzamento sarebbe gradito. Imparate ad esprimere il vostro amore e a farlo spesso.

Riscoprite il senso profondo della gratitudine, tenete in casa uno svuota tasche e riempitelo di sassi. Ogni tanto prendete alcuni di quei sassi della gratitudine e donate i sassi all’altro ringraziandolo di qualcosa in particolare.

Ogni tanto prendete quei sassi e fateglieli trovare in tasca con un biglietto, ad esempio: “Grazie perché mi hai sostenuto in questa nuova impresa”. Essere grati cambia la nostra vita e ci fornisce un ottica positiva, il che è benefico per la vostra relazione.

Ora sai cosa fanno le coppie felici e durature ogni giorno, metti in pratica anche tu questi consigli che sono molto più significativi di un “Ti amo”.