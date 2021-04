Antonella Clerici rivale di Elisa Isoardi? Le parole in diretta svelano la verità

Antonella Clerici ed Elisa Isaordi rivali? Un inaspettato messaggio in diretta della conduttrice del programma “E’ sempre mezzogiorno” svela la verità.

Antonella Clerici, in diretta, durante la puntata del programma “E’ sempre mezzogiorno” del 27 aprile, ha lanciato un inaspettato saluto ad una collega mettendo fine non solo ai rumors che le volevano rivali, ma svelando anche i suoi prossimi impegni.

Sempre schietta e senza filtri, la Clerici non è riuscita a trattenersi salutando in diretta Elisa Isoardi che, in passat, l’ha sostituita alla conduzione del programma storico di cucina della Rai “La prova del cuoco” scatenando rumors su una presunta rivalità che, in realtà, non è mai esistita.

Antonella Clerici, tutta la verità sul rapporto con Elisa Isoardi

Belle, brave, professionali e super preparate. Tra Antonella Clerici ed Elisa isoardi non c0è alcuna rivalità e lo dimostra la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” salutando in diretta la collega e facendole un grosso in bocca al lupo per i futuri impegni.

La Isoardi, dopo essersi ritirata dall’Isola dei Famosi 2021 per un problema all’occhio, è rientrata in Italia e sta trascorrendo la quarantena in Piemonte. La Clerici, così, ne ha approfittato per salutarla direttamente da Raiuno svelando anche di averla sentita recentemente.

“Volevo fare un saluto. L’ho sentita oggi, ora che è tornata dall’Isola dei Famosi, e ha detto che ci guardava. Le mando un grande abbraccio e la saluto perché so che l’aspettano tante nuove avventure quindi volevo fare un sacco di in bocca al lupo“.

LEGGI ANCHE—>Antonella Clerici, un dolore senza fine: struggente confessione

Con tali parole, la Clerici ha chiuso definitavimente i rumors sulla presunta rivalità con la Isoardi. Rumors nati dopo l’approdo di Elisa alla Prova del cuoco. Quale sarà, dunque, il futuro professionale dell’ex naufraga?

Secondo alcune indiscrezioni, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi di cui è stata una grande protagonista per un mese, il futuro professionale della Isoardi dovrebbe essere sulle reti Mediaset. Dopo anni trascorsi in Rai, dunque, per la Isoardi dovrebbe cominciare un nuovo capitolo professionale.

Quale programma le affideranno i vertici Mediaset? Per il momento tutto tace. La Isoardi, dunque, sarà alla guida di un programma totalmente nuovo o raccoglierà il testimone da qualche collega?