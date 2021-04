Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi vola in Honduras? L’appello di Iva Zanicchi

L’Isola dei Famosi manderà Tommaso Zorzi in Honduras? Secondo Iva Zanicchi è una possibile soluzione per aumentare gli ascolti.

L‘Isola dei Famosi è tornata da un oltre un mese sul piccolo schermo degli italiani, cambiando un po’ gli ingredienti rispetto alle precedenti edizioni, sperando di poter dare nuova luce al programma. Si è iniziato con il cambio alla conduzione, via Alessia Marcuzzi e al suo posto Ilary Blasi. Cambiati anche gli opinionisti, inserendo i personaggi più amati dai giovanissimi come Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ma nemmeno questo sembrerebbe aver aiutato gli ascolti. Anche se in un primo momento quest’edizione sembrava riscontrare un certo gradimento da parte del pubblico del piccolo schermo, ma con il trascorrere delle puntate gli ascolti sono calati sempre di più.

Probabilmente il tutto è dovuto all’assenza di dinamiche e di concorrenti eliminati, rendendo quasi inutile agli occhi dei telespettatori il poter esprimere la propria preferenza visto che ai naufraghi viene concessa più di una possibilità di poter restare in gioco. Per questa serie di ragioni, purtroppo, il reality show di canale 5 non sembra brillare, ma niente paura perché Iva Zanicchi, anche lei nel cast del programma, sembrerebbe avere la soluzione al programma. Quale? Mandare Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi, precisamente tra i concorrenti. Anche se solo un per un piccolo periodo.

Iva Zanicchi vuole Tommaso Zorzi nel cast dell’Isola dei Famosi: la richiesta spiazza

L’iniziativa per risollevare gli ascolti dell’Isola dei Famosi è stata lanciata da Iva Zanicchi durante la sua recente ospitata a Il Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi. L’opinionista di Ilary Blasi è convinta che la presenza di Tommaso tra i naufraghi scatenerebbe e non poco le dinamiche tra loro, riuscendo a rendere il tutto più interessante. Ma come avrà reagito il diretto interessato di fronte a questa notizia?

Tommaso, che sembrerebbe aver ritrovato l’amore al fianco di Lorenzo Campi, in un primo momento è rimasto un po’ spiazzato dalle parole di Iva Zanicchi, ma dopo qualche secondo sembrerebbe non essere del tutto dispiaciuto di tale idea. In quanto indossare i panni di naufrago potrebbe rivelarsi essere una scelta interessante.

“Ora arriverà anche il mio amico Ignazio Moser” ha commentato Zorzi di fronte alla proposta di Iva Zanicchi per risollevare gli ascolti. “Quindi con un amico lì … si potrebbe fare…” ha concluso, non chiudendo del tutto le porte di fronte a quest’iniziativa lanciata dalla sua collega.

Dalle fantastiche parole di mamma Armanda alla grande simpatia di Iva Zanicchi: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ! 🤩https://t.co/jHlnu78nXa — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2021

La produzione di Ilary Blasi coglierà la palla al balzo e spedirà Zorzi dritto in Honduras? Staremo a vedere, ma intanto lui non sembra essere totalmente contrario di fronte a questa nuova possibilità.