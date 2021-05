Le Nike Air Jordan compiranno trentasette anni il prossimo novembre e sono un vero e proprio classico nel mondo delle scarpe sportive e non solo. Vediamo cinque modi non convenzionali per abbinarle negli outfit di tutti i giorni.

Le scarpe da ginnastica si vedono ormai abbinate ad ogni tipo di capo d’abbigliamento ma siamo sicure stiano proprio bene con tutto? La risposta, ovviamente, è no. Le Jordan poi, un vero cult sia dentro che fuori i campi da basket del pianeta, sono inconfondibili ed attirano sempre e comunque l’attenzione ecco perché anche il resto dell’outfit deve essere studiato ad hoc. Scopriamo l’origine di questa storica scarpa unisex e cinque modi per abbinarla.

Cinque modi di tendenza per portare le Jordan

Dedicate alla leggenda del basket Michael Jordan (oggi presidente degli Charlotte Hornets, squadra dell’NBA) le Nike Air Jordan sono un modello di sneakers intramontabile che, sia in adolescenza che dopo i venticinque anni, in molte di noi hanno comprato. Per portarle con stile (le varianti sono moltissime, le migliori di solito in edizione limitata) è meglio optare per un uno di questi cinque look. Le scarpe bianche nell’immagine sopra costano 119 euro sul sito ufficiale del brand americano. Il primo suggerito è un vestito di jeans sportivo come quello mini di Red Valentino. Scontato del 30% si trova a 297 euro ed ha comode tasche a fessura laterali.

Sempre restando sullo stile “street” ma non troppo, le Jordan andranno benissimo anche con un paio di jeans baggy come i mom fit proposti da Bershka a soli 29,99 euro. Chiari, tagliati ed a vita alta, rispecchiano le tendenze delle collezioni primavera – estate.

Per farle risaltare è sempre meglio propendere per pantaloni stretti alla caviglia o jeans skinny. I pantaloni troppi larghi le nasconderebbero come fossero normali sneakers e noi sappiamo che non è affatto così. Anche senza praticare una vera attività sportiva, indossare i pantaloni da jogging in felpa di Ralph Lauren (125 euro) si confermerà sempre un’ottima idea, soprattutto se il colore riprenderà, in qualche modo, uno di quelli contenuti nella scarpa.

Se adorate le gonne, un taglio a campana e plissettato, con le jordan starà benissimo. Innanzitutto nasconderà la poca tonicità del post lockdown e poi vi farà sentire libere di muovervi come con un paio di leggins. La gonna “Alba” di Pepe Jeans a 89,90 euro, ha anche un a camicia nella stessa fantasia per creare un total look sulle tonalità del verde e del blu ma con una semplice t-shirt bianca sarà in ogni caso super cool.

LEGGI ANCHE: Quali sono le scarpe più di tendenza per l’estate 2021? (chedonna.it)

Anche il tailleur è una buona seppur insolita scelta da abbinare alle jordan. Forse è un outfit visto più ai ragazzi ma al giorno d’oggi fare questo genere di distinzioni è alquanto fuori moda e per noi, la moda è fondamentale.

Silvia Zanchi