Elisa Isoardi fa una confessione intima dopo l’Isola: “Non era consono”

Elisa Isoardi dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi ha scelto di fare una confessione intima su quanto è accaduto in Honduras.

Elisa Isoardi è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, contrariamente a quanto sperato, è stata costretta ad abbandonare il suo percorso in anticipo in quanto ha avuto un incidente all’occhio che le ha fatto temere il peggio. Fortunatamente però tutto si è concluso per il meglio e la Isoardi è tornata in Italia sana e salva.

Per l’occasione ha scelto di rilasciare una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove per la prima volta ha fatto una confessione intima che il suo fedele pubblico non si sarebbe mai aspettato di ascoltare, ma la conduttrice dopo l’esperienza in Honduras, che come rivelato da lei stessa sul suo profilo Instagram ha significato davvero tanto nonostante non sia durata quanto avrebbe voluto, ha scelto di mettersi a nudo con i telespettatori.

Elisa Isoardi ha fatto una confessione intima dopo l’Isola dei Famosi rivelando il motivo per cui ha scelto, se non in rare e poche occasioni, di indossare un bichini in spiaggia. Il motivo è molto lontano da quanto il pubblico possa in realtà immaginare.

Elisa Isoardi ci confessa dopo l’Isola dei Famosi e parla del suo futuro in Mediaset

Elisa Isoardi ha spiegato che ha scelto di indossare un costume intero durante l’esperienza all’Isola dei Famosi perchè non riteneva consono mostrarsi in bichini.

“E’ stata una questione di educazione” ha spiegato la conduttrice durante il corso dell’intervista. “Lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età” ha proseguito, nonostante lei sia ancora molto giovane. “L’ho messo solo assieme alle altre donne, quando me la sono sentita” ha poi specificato, facendo riferimento alla scelta di indossarlo quando si è trovata in compagnia di Vera Gemma e Miryea Stabile.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, tra una confessione e l’altra, ha anche scelto di rompere il silenzio sul suo futuro in Mediaset, confidando che è un’opzione che non si sente assolutamente di scartare.

“E’ un’ipotesi che vedrei con molto piacere” ha ammesso Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi. “A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore“ ha poi spiegato. “Poi sarà quel che sarà” ha concluso senza sbilanciarsi più di tanto. Anche se numerose indiscrezioni la vedono tra le protagoniste assolute della prossima stagione televisiva.

Durante il corso dell’intervista, la Isoardi ci ha anche tenuto a spiegare il motivo per cui era così preoccupata per il suo occhio tanto da voler terminare il suo percorso prima del dovuto: “In passato ho fatto un’operazione per correggere la miopia e temevo problemi seri“ ha dichiarato.

Elisa Isoardi, dopo quest’esperienza, è pronta più che mai a lanciarsi in nuove entusiasmanti sfide lavorative e chissà che i rumors che la vedono debuttare in casa Mediaset non corrispondano alla realtà dei fatti.