Tommaso Zorzi spiazzato da Drusilla Gucci: “Sono tutti sotto terra”

Tommaso Zorzi è rimasto senza parole di fronte ad una confessione fatta dalla sua ospite Drusilla Gucci a Il Punto Z.

Tommaso Zorzi ha da poco iniziato quest’avventura a Il Punto Z, il suo programma in onda digitalmente su Mediasetplay che sta riscuotendo un ottimo successo tra gli utenti della rete. Ieri è stato trasmesso un nuovo appuntamento e tra gli ospiti della puntata, direttamente dall’Honduras, non poteva mancare Drusilla Gucci, il personaggio rivelazione di quest’edizione, la prima che vede Ilary Blasi indossare i panni di padrona di casa, dell’Isola dei Famosi.

Durante il corso dell’intervista, Tommaso ha chiesto alla sua ospite di descrivergli il suo uomo ideale, sia da un punto di vista fisico che mentale, e lei non si è certo tirata indietro. Peccato che la descrizione del suo prototipo di uomo abbia letteralmente spiazzato il giovane conduttore, che non ha potuto fare a meno di sorridere di fronte a quest’inedita confessione di Drusilla Gucci a Il Punto Z.

Drusilla Gucci a Il Punto Z: la confessione a Tommaso Zorzi diverte il web

Drusilla Gucci è partita nel descrivere il suo uomo ideale, rivelando che le piacciono gli uomini fisicamente grossi. La statura di uomo che viene solitamente definita “un armadio a quattro ante” e che Tommaso Zorzi in diretta le ha suggerito di definire come un giocatore di rugby e fin qui non c’è assolutamente nulla di particolare, anzi.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha aggiunto che lo preferisce con i capelli lunghi e con gli occhi azzurri perché nella sua famiglia tutti hanno gli occhi di questo colore e lei è più intenzionata che mai a tramandare questo tratto fisico ai suoi figli. Il problema, però, sorge quando descrive il suo prototipo ideale di uomo dal punto di vista caratteriale.

“Il problema non è dal punto di vista fisico, ma caratteriale” ha spiegato Drusilla, venuta in studio dopo la confessione di Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi. “In quanto si trovano tutti sotto terra“ ha concluso.

Tommaso Zorzi è rimasto senza parole e non ha potuto fare a meno di non ridere di fronte a questa inaspettata confessione. In quanto tutto si sarebbe aspettato dalla sua ospite tranne che questo, ma lei lo ha sorpreso strappandogli un sincero sorriso.

Cercasi il candidato ideale… sotto terra 😂 #IlPuntoZ pic.twitter.com/Cn1nJSfOwl — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) May 5, 2021

Drusilla Gucci ha sorpreso Tommaso Zorzi durante il corso della sua ospitata a Il Punto Z. Dopo di tutto la sua semplicità e la sua schiettezza sono gli elementi che le hanno permesso di fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha scelto di terminare il suo percorso all’Isola dei Famosi soltanto perché fisicamente molto provata.