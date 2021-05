Lo stress da trasloco è praticamente inevitabile quando si cambia casa, perché ci sono tante (forse troppe) cose da fare: ecco come darsi una mano in maniera che sia tutto più semplice.

Un trasloco è senza alcun dubbio un evento che ci mette a durissima prova: si tratta infatti di riorganizzare la nostra vita partendo praticamente da zero, imparando a gestire un nuovo spazio abitativo e, con esso, tutte le nuove abitudini che necessariamente dovremo costruire.

Tutti i momenti di passaggio e di cambiamento sono naturali generatori di stress, poiché racchiudono un numero imprecisato di intoppi, possibilità, errori che probabilmente non potremo affrontare uno a uno, ma che si presenteranno tutti insieme.

Per questo motivo l’organizzazione pratica ma anche l’organizzazione emotiva è un passaggio fondamentale per riuscire a portare a termine in maniera sana e costruttiva un trasloco felice.

Cosa prendo per primo? Il primo stadio dello stress da trasloco

Il procedimento per impacchettare le proprie cose è sempre piuttosto lungo, soprattutto se si sta affrontando un trasloco dopo aver trascorso moltissimo tempo in una stessa casa. In questo caso si saranno certamente accumulati moltissimi oggetti e ricordi negli angoli più impensabili dell’abitazione e gestirli può diventare un incubo.

Per questo motivo è bene cominciare a riempire gli scatoloni con un buon anticipo rispetto alla data fissata per il trasloco, in maniera da riuscire a fare tutto senza dover necessariamente correre.

Questo ci permetterà di avere il tempo necessario anche a mettere in atto una profonda azione di decluttering. Si tratta di un passaggio fondamentale durante un trasloco, che ci permetterà di viaggiare più leggeri e di rendere ogni operazione più semplice, sia dal punto di vista pratico sia da quello emotivo. Il concetto alla base del decluttering potrebbe essere considerato banale, ma non lo è affatto: non si tratta soltanto di “buttare cose vecchie e inutili”, ma di imparare a gestire gli oggetti che ingombrano al nostra casa e di riconoscere la loro utilità o la loro inutilità, chiedendoci anche perché li abbiamo conservati.

Quando si cominciano a riempire i cartoni comincia una fase terribile per la psiche di chi sta facendo il trasloco: la casa si trasforma progressivamente in un deposito e il disordine regna sovrano.

Per evitare questo stress gigantesco sarà bene cominciare a svuotare i mobili chiusi e a imballare tutti quegli oggetti che normalmente non sono a vista. In questo modo l’apparenza della casa non sarà alterata mano a mano che il trasloco andrà avanti.

Un altro ottimo trucco consiste nello svuotare un mobile, riempire le scatole e sistemarle all’interno del mobile stesso. Non è sempre possibile, ma è facilissimo farlo negli armadi e in altri mobili spaziosi. In questo modo si eviterà di avere la casa ingombra di scatoloni.

Un altro sistema è il confinamento delle scatole: ad un certo punto gli scatoloni non potranno più essere nascosti. A quel punto si dovrà dedicare ad essi uno spazio specifico della casa, come la stanza che si usa meno. Una volta svuotato quello spazio lo si potrà usare come deposito generale di tutti gli scatoloni, evitando quindi di seminare disordine nel resto della casa. Se questo non fosse possibile il consiglio è di accumulare più scatoloni possibili negli angoli dell’abitazione, in maniera da occupare uno spazio il più possibile limitato.

La scatola magica contro lo stress da trasloco

Quando si trasloca non si pensa quasi mai alla prima notte nella nuova casa. Non farlo sarebbe un errore madornale. Arrivati nella nuova abitazione, infatti, si sarà terribilmente stanchi e non si vorrà far altro che fare una doccia e mettersi a letto. Ma dove sono le asciugamani? E i bagnoschiuma? E le lenzuola?

La scatola magica è una scatola composta apposta per la prima notte. Non deve contenere un solo tipo di oggetti. Al contrario deve contenere una selezione ragionata di oggetti utili, di cui avremo grande bisogno nelle prime ore nella nuova abitazione.

Un elenco di cose da mettere nella scatola magica può essere: