Cecilia Rodriguez: “Ecco perché ho smesso di seguire Giulia Salemi” e cita Monte

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi hanno litigato? La sorella minore di Belen, intervistata da Zorzi, ha svelato la verità sul loro rapporto.

Tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, da quando quest’ultima ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello Vip, si è sempre mormorato che non scorresse buon sangue, ma le due non si sono mai sbilanciate più di tanto e durante il loro recente incontro all’Isola dei Famosi hanno anche posato insieme per uno scatto, facendo intendere che i gossip trapelati in rete durante il corso di questi anni fossero del tutto falsi.

Intervistata da Tommaso Zorzi a Il Punto Z, la sorella minore di Belen Rodriguez ha precisato che effettivamente lei e Giulia non hanno mai discusso ma ci sono stati alcuni suoi atteggiamenti che non ha particolarmente gradito. Tanto da spingerla a non volerla seguire più sui loro rispettivi social. Che cosa sarà mai successo tra di loro? Ecco che cosa ha dichiarato Cecilia Rodriguez a Il Punto Z.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, lei svela: “Certe cose tra amiche non si fanno”

Cecilia Rodriguez ha dichiarato ai microfoni di Tommaso Zorzi che lei e Giulia Salemi si sono conosciute qualche tempo fa per lavoro ed avevano instaurato un buon rapporto. Le cose avrebbero iniziare a non andare bene tra loro, quando la bella modella di origini persiane ha iniziato una relazione con Francesco Monte, storico ex dell’argentina, mentre poco prima avrebbe iniziato una frequentazione con suo fratello Jeremias.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez si sbilancia su Gilles Rocca e svela: “Voleva ferirlo”

“Posso raccontare la verità? La raccontiamo dai” ha esordito la sorella minore di Belen, che di recente è stata paparazzata con Pierpaolo Pretelli. “La verità è che all’inizio sì tutto bene, poi è successo che si è fidanzata con Francesco Monte che era il mio fidanzato, però una che ti dice amica amica..” ha proseguito la Rodriguez, facendo intendere di non aver visto di buon grado la loro relazione, che è durata tra l’altro soltanto qualche mese.

“Cioè è vero non mi poteva fare una telefonata perché era al Grande Fratello, ma per me non sono cose che si fanno“ ha poi aggiunto. “Ma il punto è che ho visto una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma aveva detto qualcosa a Iannone, che lo chiamava, quindi ho fatto 2+2, insomma.. “ ha poi concluso ed effettivamente questa versione coincide con alcune sue vecchie dichiarazioni rilasciate a Casa Signorini in cui riteneva che Giulia Salemi da tempo bazzicasse intorno alle persone a lei vicine. “Non abbiamo litigato“ ha poi precisato. “Ma abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo”.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, dopo queste recenti dichiarazioni, avranno modo di potersi chiarire a telecamere spente? Staremo a vedere come si evolverà il rapporto tra le due.