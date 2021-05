Viso perfetto e più giovane senza spendere tanto? Prova anche tu una di queste 5 creme

Viso perfetto e più giovane senza spendere un patrimonio? Ecco le 5 migliori creme idratanti viso low cost da provare assolutamente!

Chi lo ha detto che per avere un viso perfetto e più giovane si debba per forza ricorrere a prodotti di alta profumeria? Esistono in commercio diverse creme idratanti viso con ottime proprietà ad un prezzo piuttosto contenuto, trattamenti di bellezza low cost i cui risultati non tarderanno ad arrivare se utilizzate in modo corretto e costante.

Scopriamo come utilizzare in modo corretto la crema idratante viso e quali sono le 5 migliori low cost da non lasciarsi sfuggire.

Viso perfetto e più giovane con le creme idratanti: ecco come usarle in modo perfetto

La crema idratante viso è un alleato importantissimo che assicurerà un viso perfetto per diversi anni, se utilizzata in modo corretto ed ogni giorno. Queste emulsioni vantano diverse proprietà emollienti, nutrienti ed idratanti e anche i prodotti low cost ad oggi presentano formulazioni create con tecnologie cosmetiche all’avanguardia e addizionate di sostanze funzionali di alto livello. Quello che può forse cambiare è la concentrazione dei principi attivi che nelle creme più costose, in alcuni casi, risulta essere maggiore.

La crema idratante viso low cost tuttavia, non ha nulla da invidiare alle sue cugine ricche, soprattutto 5 in particolare che abbiamo selezionato per voi che si distinguono per formulazione e prestazione in tutto il panorama della cosmesi da banco.

Ma come si utilizza un crema idratante viso in modo corretto? La crema viso andrebbe applicata sempre dopo aver deterso e tonificato il viso. Basterà prelevare una piccola nocciolina di prodotto ed applicarlo sul viso con un delicato massaggio fino a completo assorbimento. Molto importante sarà evitare il contorno occhi durante l’applicazione della crema idratante viso, questa parte così delicata necessiterà infatti di un trattamento specifico.

Viso perfetto e più giovane: le 5 migliori creme viso idratanti low cost

In ogni supermercato o negli store di profumeria più grandi, è possibile ritrovarsi immersi dalle mille proposte commerciali esposte e soprattutto dai tanti messaggi promozionali che tendono a rendere la scelta condizionata e confusa.

Alla luce di tutto questo, abbiamo pensato di selezionare 5 tra le migliori creme idratanti viso low cost da provare assolutamente!

1- I Provenzali : crema Idratante all’olio di Rosa Mosqueta

Una crema dalla texture setosa e dal profumo delicato, si assorbe dopo qualche massaggio ma lascia la pelle idratata e nutrita. I principi attivi della Rosa Mosqueta ne fanno una crema rigenerante e riparatrice dei tessuti.

€.9.00 circa

2- Garnier : Skin Active idratante prodigiosa con Aloe Vera

Una formulazione con il 96% di ingredienti di origine naturale e con Aloe Vera. Regala alla pelle un pieno di idratazione e freschezza visibile già dalle prime applicazioni. Vanta un forte potere anti ossidante e quindi anti età.

€.7.00 circa

3- Equilibra: Argan crema viso idratante

La crema viso dell’Equilibra all’Argan vanta una formulazione molto ricca e a base di olio di Argan davvero molto prezioso. Lascia la pelle vellutata e idratata e ha un potere antiossidante ed elasticizzante della pelle.

€. 7.00 circa

4- Leocrema: crema viso idratante con olio d’Argan 15 SPF

La Leocrema si è creata ormai una nicchia d’onore nel panorama dei prodotti viso. Una crema formulata in modo ricco e che garantisce l’idratazione per 24 ore anche con lo schermo anti UV.

€.9.00 circa

5- Cien: crema Cien acqua idratante, con glicerina e pantenolo, con filtro UV

Una stupefacente crema idratante viso che vanta una formulazione ricca di pantenolo e glicerina. Lascia la pelle morbida ed elastica e in più ha anche un filtro solare.

€.15.00 circa